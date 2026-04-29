◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１３節 水戸２―２（３―４）町田（２９日・Ｋｓスタ）

水戸はＰＫ戦の末、ホームで町田に敗れた。

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水戸にニューヒーロー誕生の予感がした。ＭＦ安藤晃希は後半２４分から途中出場すると、キレキレのドリブルで左サイドで存在感を示し、ゴールへ迫っていった。すると１―２の後半４５分、マッチアップしたＤＦ望月ヘンリー海輝をドリブルで翻弄（ほんろう）し、エリア内へ侵入すると右足を一閃（いっせん）。ボールはゴール左に突き刺さり、試合を振り出しに戻した。

デビュー戦となった前節のＦＣ東京戦でも、投入から１分も経過していない段階でゴールを記録。初戦から大きなインパクトを残したが、勢いそのままに２戦連発となり「色々な人から一戦目がまぐれだと言われないように次も決めろよ、と言われていた。（１―４で決めた）前回と違い、同点ゴールでうれしかった」とうなずいた。町田のＤＦ昌子源も「ヘンリーを抜くのはなかなかない。あれはあの子を褒めるべき。止めなければいけないのは重々承知だが、うまかった」と称賛した。

流通経大柏高から今季加入。流通経大柏では２年時に選手権準優勝を経験し、背番号１０を背負った３年時にはプロ内定カルテット（島谷義心、大藤颯太、増田大空）の一員として４強入りに貢献した。今月５日から１５日まではクラブの提携先であるドイツ・ハノーバーのＵ―２３チームの練習に参加し、鍛錬を積んだ。デビュー戦後に「いつか世界へ行きたい」と宣言した１８歳は、今後も成長を続ける。