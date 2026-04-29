格闘技イベント「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（２９日、有明アリーナ）で、元Ｋ−１ライト級王者の与座優貴（２８）がＯＮＥバンタム級キックボクシング世界王者のジョナサン・ハガティー（２９＝イギリス）に無念の判定負けで王座奪取を逃した。

１Ｒは両者様子を見るように左右の構えをスイッチしながら、打撃を打ち合う。約１分が経過したところで与座が前蹴りで相手に尻もちをつかせたが、その後ハガティーにテンカオ（ヒザ蹴り）を狙われるなどして距離をとられ、うまくペースをつかめなかった。

２Ｒ、与座はガードを固めながら前に出て強引に距離を詰め、カーフキックやミドルキックをヒットさせる。さらにラウンド終盤にはアッパーもヒットさせたが、ハガティーからも巧みにテンカオやパンチを返され、苦しんだ。

３、４Ｒも前進する与座のローキックとハガティーのテンカオ、パンチの応酬が続く。そして与座は決定機を作れないまま、最終５Ｒに突入だ。逆転を狙い必死に攻めた与座だが、ハガティーの牙城は崩せず。結果は判定に委ねられ、無念の０―３で敗れ、リングを降りた。

一方、Ｖ２に成功したハガティーは「とてもうれしいです」と笑顔だ。さらに「カーフキックを怖がるな！ ただ足を上げればいい！ 今はすごくうれしくて、ファンの皆さんに感謝します。そして、すごくのどが渇いています。言葉がないです」と話して歓声を浴びた。