King Gnu「SPECIALZ」が、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定！リリースから約2年半で見事達成

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King Gnuが2023年にリリースした「SPECIALZ」が、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受けた。RIAAは1952年に設立されたアメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきた機関で、ゴールド認定は50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられるものだ。

■リリースから年月を経てもなお、世界で聴かれている注目曲

「SPECIALZ」は2023年9月1日より配信がスタートし、9月6日にはCDシングルがリリースされた、TVアニメ『呪術廻戦』第二期「渋谷事変」のOPテーマとして書き下ろされた楽曲であり、2023年11月29日に発売された自身4枚目のフルアルバム『THE GREATEST UNKNOWN』にも収録されている楽曲。

ビルボードジャパンが発表するグローバルチャート“Global Japan Songs Excl. JAPAN”でもフランス、イギリス、アメリカ、ブラジル、南アフリカで1位を獲得するなど、国内のみならず海外での人気も高く、今もなお世界で聴かれている注目曲となっている。

現在、King Gnuは自身過去最大規模のツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』を開催中。2026年1月にリリースされた、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」OPテーマともなっている「AIZO」も引き続き好調の中での、快挙となった。

■リリース情報

2026.01.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「AIZO」

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「AIZO」

■関連リンク

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/

■【画像】「SPECIALZ」MVサムネイル・ジャケット画像 他

「AIZO」ジャケット画像