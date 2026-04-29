去年、男子ゴルフ史上最年少でプロデビューを果たした「金ちゃん」、愛知県瀬戸市出身の加藤金次郎選手が、30日から2度目の中日クラウンズに挑みます。

【写真を見る】ゴルフ以外の練習はやって来なかった!? 新トレーニングで決勝進出目指す！2度目の中日クラウンズ出場 高校生ゴルファー“金ちゃん”加藤金次郎選手(15) ｢和合は僕に合っている｣

（金ちゃん 当時8歳）

「ゴルフで世界一になる」

夢に向かって歩む金ちゃん。ことし3月、中学を卒業しました。



（金ちゃん 15歳）

「プロになるって決めてからはプロとして覚悟を持ったり、一日一日大切に過ごしてきたので、充実した日が送れていた」

去年9月に史上最年少でプロデビューを果たした金ちゃん。



2か月後の大会で、プロでは史上最年少でレギュラーツアーの決勝ラウンドへ進出しました。

（金ちゃん）

「あ～マジ良かった、しびれるね～ゴルフはやっぱり」

ゴルフ以外の動き･スポーツをやってこなかった!?

そして更なるステップヘ向け、去年11月からパーソナルジムでのトレーニングをスタート。今では75cmの高さを飛べる金ちゃんですが…



（旭トレーニングハウス 小池輶史代表）

「最初は45㎝とかからやったよね、低かったよね」

（父・景三さん）

「ジャンプができなかった」

（小池代表）

「1回飛んでみてって言ったらなんかね、飛べなかったもんね」

（金ちゃん）

「そんなことないっすよ」

Q.そんな動きした事ないもんね？

「ないっすよ、そんなの」

（父 景三さん）

「僕もそんなのやるんならボール打て！って言っていました。昭和ですよね」

実はゴルフに集中するため、ケガをしないようゴルフ以外の動きやスポーツをやってこなかったという金ちゃん。

今まで使わなかった筋力を鍛え…より高いパフォーマンスを

（小池代表）

「とにかく色んな事をやって、できなかったことができるようになって、金次郎の中でそれが記憶としてため込めて」

いろんな動きをすることで、今まで使ってこなかった筋力を鍛え、今後、より高いパフォーマンスを発揮できるようにする狙いが、このトレーニングにはあるそうです。



（小池代表）

「ゴルフは再現性のスポーツなので、行き詰まった時に自分の体の中に引き出しがあるというのが、すごく大事なスポーツかなと思っているので、そこを手助けできれば」

Q.どんどんできるようになってきた？

「やってなかっただけだもんね、今まで」

（金ちゃん）

「もともとできます」

春から高校生「同級生にいい報告したい」

そして環境の変化も。4月、中京大中京の通信課程に進学し、高校生活がスタートしました。



（金ちゃん）

「（クラスメイトは）スポーツでトップの子ばかりなので、そういう子と3年間一緒に成長したいなって思います」

クラスメイトになったフィギュアスケートで活躍する、上園恋奈選手と岡田芽依選手も金ちゃんに注目しているようで…



（上園恋奈選手）

Q.クラスメイトで話をしたいのは？

「加藤金次郎くん。メンタルだったり、気持ちの持っていき方というのを聞いてみたい」



（岡田芽依選手）

「（ゴルフの）ルールとかは全然知らないんですけど、知らないので聞いてみたい」

入学式の後は自撮りで記念撮影！すっかり仲良くなったようです！



（金ちゃん）

「いい成績を出して高校の皆さんとか、同級生にいい報告がしたい」

｢和合コースは僕に合っている｣

その金ちゃんが出場する中日クラウンズが、いよいよ30日に開幕。去年はわずか1打差で決勝進出を逃した大会、ことしは地元の大ギャラリーに加え、クラスメイトの声援も力に変え、上位進出を目指します。

（金ちゃん）

「距離が和合コースは本当に短いので、僕に合っているコースだと思う。自分のプレーをして、見に来てくれた方から『よかったね』と言ってもらえるようなプレーをしたい」