ゴルフ以外の練習はやって来なかった!? 新トレーニングで決勝進出目指す！2度目の中日クラウンズ出場 高校生ゴルファー“金ちゃん”加藤金次郎選手(15) ｢和合は僕に合っている｣
去年、男子ゴルフ史上最年少でプロデビューを果たした「金ちゃん」、愛知県瀬戸市出身の加藤金次郎選手が、30日から2度目の中日クラウンズに挑みます。
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（金ちゃん 当時8歳）
「ゴルフで世界一になる」
夢に向かって歩む金ちゃん。ことし3月、中学を卒業しました。
（金ちゃん 15歳）
「プロになるって決めてからはプロとして覚悟を持ったり、一日一日大切に過ごしてきたので、充実した日が送れていた」
去年9月に史上最年少でプロデビューを果たした金ちゃん。
2か月後の大会で、プロでは史上最年少でレギュラーツアーの決勝ラウンドへ進出しました。
（金ちゃん）
「あ～マジ良かった、しびれるね～ゴルフはやっぱり」
ゴルフ以外の動き･スポーツをやってこなかった!?
そして更なるステップヘ向け、去年11月からパーソナルジムでのトレーニングをスタート。今では75cmの高さを飛べる金ちゃんですが…
（旭トレーニングハウス 小池輶史代表）
「最初は45㎝とかからやったよね、低かったよね」
（父・景三さん）
「ジャンプができなかった」
（小池代表）
「1回飛んでみてって言ったらなんかね、飛べなかったもんね」
（金ちゃん）
「そんなことないっすよ」
Q.そんな動きした事ないもんね？
「ないっすよ、そんなの」
（父 景三さん）
「僕もそんなのやるんならボール打て！って言っていました。昭和ですよね」
実はゴルフに集中するため、ケガをしないようゴルフ以外の動きやスポーツをやってこなかったという金ちゃん。
今まで使わなかった筋力を鍛え…より高いパフォーマンスを
（小池代表）
「とにかく色んな事をやって、できなかったことができるようになって、金次郎の中でそれが記憶としてため込めて」
いろんな動きをすることで、今まで使ってこなかった筋力を鍛え、今後、より高いパフォーマンスを発揮できるようにする狙いが、このトレーニングにはあるそうです。
（小池代表）
「ゴルフは再現性のスポーツなので、行き詰まった時に自分の体の中に引き出しがあるというのが、すごく大事なスポーツかなと思っているので、そこを手助けできれば」
Q.どんどんできるようになってきた？
「やってなかっただけだもんね、今まで」
（金ちゃん）
「もともとできます」
春から高校生「同級生にいい報告したい」
そして環境の変化も。4月、中京大中京の通信課程に進学し、高校生活がスタートしました。
（金ちゃん）
「（クラスメイトは）スポーツでトップの子ばかりなので、そういう子と3年間一緒に成長したいなって思います」
クラスメイトになったフィギュアスケートで活躍する、上園恋奈選手と岡田芽依選手も金ちゃんに注目しているようで…
（上園恋奈選手）
Q.クラスメイトで話をしたいのは？
「加藤金次郎くん。メンタルだったり、気持ちの持っていき方というのを聞いてみたい」
（岡田芽依選手）
「（ゴルフの）ルールとかは全然知らないんですけど、知らないので聞いてみたい」
入学式の後は自撮りで記念撮影！すっかり仲良くなったようです！
（金ちゃん）
「いい成績を出して高校の皆さんとか、同級生にいい報告がしたい」
｢和合コースは僕に合っている｣
その金ちゃんが出場する中日クラウンズが、いよいよ30日に開幕。去年はわずか1打差で決勝進出を逃した大会、ことしは地元の大ギャラリーに加え、クラスメイトの声援も力に変え、上位進出を目指します。
（金ちゃん）
「距離が和合コースは本当に短いので、僕に合っているコースだと思う。自分のプレーをして、見に来てくれた方から『よかったね』と言ってもらえるようなプレーをしたい」