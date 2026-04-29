4月28日、女優・のんがInstagramを更新。黒のジャケットにチョーカーというクールな姿でギターを演奏する、25秒ほどの動画を公開し、ファンは悶絶している。

《サウンドチェック中。#ARABAKI》とのみつづられた投稿では、エレキギターを演奏する動画を添えられている。のんは、宮城県川崎町のエコキャンプみちのくで4月25〜26日に開催された東北最大規模の野外音楽フェス「ARABAKI ROCK FEST.（アラバキロックフェスティバル）26」に出演していた。

芸能担当記者が言う。

「のんさんは4月23日、ブログで《古市コータロー、ウエノコウジ、古市健太とやばすぎなバンドを結成しました》などと報告し、バンド名を『のん＆The tears of knight』だと明かしました。そのうえで、《今日のリハも、私は大興奮。日本ではアラバキで初演奏です。来てね》とファンに呼びかけていました。のんさんのバンドは25日にステージに上がり、26日のブログでは《楽しかった!次のライブが待ち遠しい》と報告しています。

のんさんは女優だけなく、ミュージシャンとしても活動しており、2017年には自らが代表を務める音楽レーベル『KAIWA（RE）CORD』を発足しています。2025年9月の全国ツアー中に更新したInstagramには、ステージ上でエレキギターを弾いて熱唱するロックなショットを公開し、このときも話題になっていました」

のんがInstagramに投稿した動画には、コメント欄にファンから

《ギター姿がかっこいいですね。》

《めちゃ渋ッ!》

《このバンドで、ツアーをお願い致します!!》

など、のんのギター演奏姿に悶絶する声があがっている。

のんは、能年玲奈の本名で2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でヒロインを演じ、国民的女優として名を馳せたが、2016年に前事務所とのトラブルがあり、独立。現在の芸名に改名した。独立後は、映画や配信作品を中心に活動してきたが、少しずつテレビ露出も増やしている。

「2025年4月期の日曜劇場『キャスター』（TBS系）の第3話にゲスト出演し、大学の若手研究員役を好演しました。さらに、2026年1月期のドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）にレギュラー出演し、番組の告知も兼ねて、バラエティ番組『ニノさん』（同）にも出演するなど、テレビでの復帰が進んでいます」（前出・芸能担当記者）

そうしたなか、のんが保有する複数のSNSアカウントのプロフィールが3月26日までに“のん（本名：能年玲奈）”と記載されたことが話題になった。

『あまちゃん』の放送から13年。再びテレビでフル稼働する日も、遠くはないのかもしれない。