ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 清水エスパルス 長崎にゲーム支配され惜敗 ホームで痛い… 清水エスパルス 長崎にゲーム支配され惜敗 ホームで痛い黒星 清水エスパルス 長崎にゲーム支配され惜敗 ホームで痛い黒星 2026年4月29日 15時28分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第13節清水エスパルス1-2V・ファーレン長崎 （IAIスタジアム日本平） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【新年度スタート】各地で入社式…業種ならでは!?アクティビティーやサプライズ歓迎…Z世代新入社員考察も(静岡) 【初公開】静岡市スタジアムの結論は“新設” 用地購入合意で大前進 周辺は｢超スマートガーデンシティ｣へ …2030年代半ば開業可能性示す 【Jリーグ】開幕まで11日！鹿児島での｢磐田｣×｢清水｣のトレーニングマッチ“静岡ダービー”結果は？ 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 床暖房, 老後, 明治大学, 横浜, 介護, グループウェア, 射出成形機, 海, 上田