人気シリーズ『ハイスクール・ミュージカル』の20周年を記念したファン待望のアニバーサリープロジェクトとして、『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』リバイバル上映会、および「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」が開催されることが決定した。

『ハイスクール・ミュージカル』は、2006年の全米放送開始直後から、世界中のティーンたちを熱狂させた青春ミュージカル・ムービー。その年のビルボードアルバム年間チャート1位を獲得、エミー賞でも２部門を受賞するなど、テレビ映画の枠を超え、社会現象を巻き起こした、ディズニー・チャンネルを代表する作品の1つだ。

本作は、イースト高校を舞台に、思いがけない出会いを果たした、バスケ部のスター、トロイ（ザック・エフロン）と、学校一の秀才ガブリエラ（ヴァネッサ・ハジェンズ）が、歌やミュージカルを通して心を通わせ、互いに抱える葛藤や、自らの殻を仲間と共に打ち破っていく姿を鮮やかに描く物語。作中では、「Start of Something New（始まりの予感）」や、「Breaking Free（自由をつかめ）」、そして本作を象徴する「We're All in This Together（みんなスター！）」など、ダイナミックなダンス・パフォーマンスや珠玉のミュージカルナンバーの数々が登場。今もなお世代を超えて愛され続けている。

ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・ムービー上映会 (c) 2026 Disney and its related entities

2009年2月に劇場公開された『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』のリバイバル上映が、2026年6月19日（金）～25日（木）に、全国9都市／10劇場で開催決定。本編の上映前には、特別映像の上映や特別な入場特典も。

上映作品：

『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』

開催期間：

2026年6月19日（金）～25日（木）

※劇場によって、6月19日（金）～21日（日）の3日間のみの開催となります。

開催場所：

東京 ：109シネマズプレミアム新宿、109シネマズグランベリーパーク

千葉 ：シネマイクスピアリ

神奈川 ：109シネマズ湘南

埼玉 ：MOVIXさいたま

愛知 ：109シネマズ名古屋

大阪 ：109シネマズ箕面

福岡 ：ユナイテッドシネマ キャナルシティ13

沖縄 ：シネマQ

北海道 ：札幌シネマフロンティア

※チケット販売等の詳細はディズニー・チャンネル公式SNS等で後日発表。

※開催日・開催場所については変更になる場合がございます。

ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル (c) 2026 Disney and its related entities

20周年のアニバーサリーを記念した大型イベント「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」の開催が決定。会場では、作中の象徴的なシーンをモチーフとした空間の中で、まるでイースト高校の生徒になったような世界観を楽しむことができる。フォトスポットや参加型コンテンツだけでなく、みんなで一緒に歌ったり、踊ったり、イベントに集まった全員が主役になれる特別な体験が味わえる。

開催日：2026年8月予定

開催場所：都内某所

※チケット販売等の詳細はディズニー・チャンネル公式SNS等で後日発表。

このほか、ディズニー・チャンネルではハイスクール・ミュージカル』をはじめ、世代を超えて人気の『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズ。さらに音楽への情熱が交差する『キャンプ・ロック』シリーズなど、音楽とダンスにあふれた名作を放送。さらに各所で『ハイスクール・ミュージカル』20周年に合わせた施策を展開予定。詳細は続報が発表されるという。