『ハイスクール・ミュージカル』20周年企画が決定 ─ ザ・ムービー上映会、ザ・フェスティバル開催
人気シリーズ『ハイスクール・ミュージカル』の20周年を記念したファン待望のアニバーサリープロジェクトとして、『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』リバイバル上映会、および「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」が開催されることが決定した。
『ハイスクール・ミュージカル』は、2006年の全米放送開始直後から、世界中のティーンたちを熱狂させた青春ミュージカル・ムービー。その年のビルボードアルバム年間チャート1位を獲得、エミー賞でも２部門を受賞するなど、テレビ映画の枠を超え、社会現象を巻き起こした、ディズニー・チャンネルを代表する作品の1つだ。
本作は、イースト高校を舞台に、思いがけない出会いを果たした、バスケ部のスター、トロイ（ザック・エフロン）と、学校一の秀才ガブリエラ（ヴァネッサ・ハジェンズ）が、歌やミュージカルを通して心を通わせ、互いに抱える葛藤や、自らの殻を仲間と共に打ち破っていく姿を鮮やかに描く物語。作中では、「Start of Something New（始まりの予感）」や、「Breaking Free（自由をつかめ）」、そして本作を象徴する「We're All in This Together（みんなスター！）」など、ダイナミックなダンス・パフォーマンスや珠玉のミュージカルナンバーの数々が登場。今もなお世代を超えて愛され続けている。ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・ムービー上映会 (c) 2026 Disney and its related entities
2009年2月に劇場公開された『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』のリバイバル上映が、2026年6月19日（金）～25日（木）に、全国9都市／10劇場で開催決定。本編の上映前には、特別映像の上映や特別な入場特典も。
上映作品：
『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』
開催期間：
2026年6月19日（金）～25日（木）
※劇場によって、6月19日（金）～21日（日）の3日間のみの開催となります。
開催場所：
東京 ：109シネマズプレミアム新宿、109シネマズグランベリーパーク
千葉 ：シネマイクスピアリ
神奈川 ：109シネマズ湘南
埼玉 ：MOVIXさいたま
愛知 ：109シネマズ名古屋
大阪 ：109シネマズ箕面
福岡 ：ユナイテッドシネマ キャナルシティ13
沖縄 ：シネマQ
北海道 ：札幌シネマフロンティア
※チケット販売等の詳細はディズニー・チャンネル公式SNS等で後日発表。
※開催日・開催場所については変更になる場合がございます。
20周年のアニバーサリーを記念した大型イベント「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」の開催が決定。会場では、作中の象徴的なシーンをモチーフとした空間の中で、まるでイースト高校の生徒になったような世界観を楽しむことができる。フォトスポットや参加型コンテンツだけでなく、みんなで一緒に歌ったり、踊ったり、イベントに集まった全員が主役になれる特別な体験が味わえる。
開催日：2026年8月予定
開催場所：都内某所
※チケット販売等の詳細はディズニー・チャンネル公式SNS等で後日発表。
このほか、ディズニー・チャンネルではハイスクール・ミュージカル』をはじめ、世代を超えて人気の『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズ。さらに音楽への情熱が交差する『キャンプ・ロック』シリーズなど、音楽とダンスにあふれた名作を放送。さらに各所で『ハイスクール・ミュージカル』20周年に合わせた施策を展開予定。詳細は続報が発表されるという。