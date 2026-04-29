お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が28日、体調不良のため、当面の間休養することを所属事務所を通じて発表。芸能界からもエールの声が続々と寄せられている。

今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。関係者は取材に「休養の期間は設けずに回復を優先させる方針と聞いている」と明かした。

日本テレビ「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」で共演している「Snow Man」佐久間大介は「日村さん！！！いっぱい休んでください！！！そして、戻ってきた時に一緒に番組でいっぱい楽しみましょう！！」とエールを送り、「それまで #サクサクヒムヒム は任せてください！！！佐久間が守護ります！！」と決意を記した。

同日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして出演したお笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右は「53やし。自分のリズムでやっていたけど、年齢とともにみたいな部分で、ちょっと疲れがたまって今回そんな形を取ったと思う。ゆっくり休んで。大人気のバナナマン、みんな大好きやから、元気な感じで帰ってきてほしい」とエールを送った。

また、鈴木紗理奈も「体のことなのか、心のことか分からないですけど」としつつ「日村さん、もしテレビを見ていたりしたら、不安に思ったり、早く復帰しないと、と思うかもしれないけど、ゆっくり休んで体を戻していただきたい」と呼びかけた。

お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太は自身がMCを務める「DayDay.」（月〜金曜前9・00）で「めちゃくちゃ心配。日村さんは一個一個の仕事をもう全力でやる方で、これをあの数こなしたら、そりゃ疲れるわっていう」と心配しつつ「これをいい機会にして、しっかり休んで、また面白い日村さんが元気よくみんなの前に来てくれるのを楽しみにしています」とコメントした。

TBSの安住紳一郎アナウンサー（53）が同局「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演し、「心配なニュースですね」とコメント。「グルメロケが多かったので、食事のケアも大変だったと思います」と気遣いつつ「日村さんしばらく休むということで、お帰りをお待ちしたいと思います」とエールを送った。