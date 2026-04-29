「ネコはここ」「しゃしんもOK」



【写真】これは撮るしかない！(笑)→窓辺に3匹そろった瞬間

そんな手書きの文字と、かわいらしい愛猫のイラストが描かれた“貼り紙”。そこに集まる猫たちをとらえた写真が話題を呼んでいます。



窓辺には、白黒ハチワレの「のりお」さん（推定8歳・男の子）、サバ白の「ごまお」さん（7歳・男の子）、三毛猫の「みたらし」さん（推定9歳・女の子）。外を眺めたり、へそ天でお昼寝したりと、思い思いに過ごす姿が行き交う人の目を引きます。



この貼り紙が作られたのは、今から6年前。コロナ禍で約2カ月の休校となった際、当時小学3年生だったこの家の息子さんが手がけました。外出もままならない中、隣接するファミリーレストランを訪れる人たちに「猫を見て楽しんでもらいたい」という思いから掲げられたといいます。



当時は、足を止めた人たちが笑顔でスマホを向け、猫たちを撮影する光景が日常のように見られました。貼り紙自体は3カ月ほどで破れてしまいましたが、その後も猫たちは変わらず出窓に集まり、“営業活動”を続けているそうです。



先行きに不安を感じがちな日々の中でも、心がじんわりとほぐれていくようなこの光景には2.4万件を超える“いいね”が集まり、「眼福！」「圧倒的な癒やし力」「遠慮せず見られるのがいいですね」など、ほっこりする声が寄せられています。Xユーザー・あすか（@asukawwide1225）さんにお話を伺いました。



「猫の案内板」で、お客さんも笑顔に

ーー貼り紙を作ったきっかけは？



「当時はコロナ禍で休校が始まり、外出が難しい状況だったため、息子は家でさまざまな絵を描いて過ごしていました。特に猫の絵を描くのがブームだったようです。出窓で寝ている猫たちを見て喜んでくださる隣のファミレスのお客さんも多く、息子なりに面白がって、このような貼り紙を作ったのだと思います」



ーーどのような反響がありましたか。



「自宅の出窓が隣接するファミレスの駐車場に面しているため、お客さま、特にお子さまに見つかると歓声が上がるほど人気です。民家の猫ということもあり、以前は写真を撮りたくてもためらう方もいらっしゃったように思いますが、この貼り紙があることで、安心してカメラを向けていただけるようになりました」



「営業部員」が繰り広げる、サービス精神旺盛な日常

ーー現在も“営業活動”は続いているのですね。



「春や秋は、ほぼ毎日ここで猫たちが寝ています。休日などはファミレスを利用される方も多く、外から楽しそうな声が聞こえてくることもよくあります。その声に気づくと、自ら出窓へ向かい“営業”に参加するのがごまおです。人が好きな性格で、ガラス越しにお客さまとやり取りすることもあります」



ーーお客さんの反応で、印象的なことはありますか。



「最初は1匹しかいないのに、次々と他の猫も加わって3匹並ぶと、1匹増えるごとに外から歓声が上がります。わざと姿を見せないようにして、カーテンの隙間からじっと外をのぞき、『あ、猫がいる！』と驚かれることも多いですね。幹線道路からも見える場所なので、信号待ちの車から寝ている様子や、数匹でじゃれ合う姿が見られることもあります。運がよければ、“営業中”の猫たちに出会えるかもしれません」



リプライには、当時を振り返りながら、息子さんのアイデアに癒やされる声や、猫たちの“営業活動”ぶりを称賛する声が寄せられています。



「素敵！」

「人気者や（笑）」

「圧倒的な癒やし力！」

「優しいアイデアでほっこり」

「すべてがかわいい。優しい世界」

「イラストもめっちゃかわいいです」

「眼福！息子さん、よくわかってらっしゃる」

「ついつい撮ってしまいますね（笑）。行きたくなる」

「こんな素敵な張り紙があったら遠慮せず見れるのでいいですね」

「サービス精神満点の猫もかわいいしえらい。みんな得しかしない！」

「不安を抱える人が多かったあのころ、息子さんの気持ちと行動力が尊すぎる」

「出窓で営業活動してる猫ちゃんもかわいいし、息子くんもセンスありすぎて最高」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）