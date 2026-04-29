「10代に見える」板野友美、ミニスカで美脚＆親子ショット公開「脚がなんと細すぎ」「スタイル抜群やばい」
タレントの板野友美さんは4月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートから美脚があらわになった姿を公開しました。
【写真】板野友美の美脚際立つミニスカコーデ
コメントでは「ともちん体型憧れすぎる」「スタイル抜群やばい！！！かわいい！！！」「美しいスタイル」「10代に見える」「いつ見ても可愛いし年取らないママで本当に永遠の憧れだし可愛い可愛い可愛い」「ミニスカ似合ってて可愛すぎです」「脚がなんと細すぎ」「脚が綺麗」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】板野友美の美脚際立つミニスカコーデ
「いつ見ても可愛い」板野さんは「ミニスカコーデ」とつづり、9枚の写真を投稿。黒いトップスに丈の短いバルーンスカートを合わせ、ニーハイソックスを着用したコーディネートです。美しい脚があらわになっています。カフェのような室内で窓辺にたたずむ姿や、屋外での全身ショットなどが見られます。また7枚目は、娘と手をつないだ後ろ姿です。2人ともミニスカートを着用しており、かわいらしいです。
美脚ショットはほかにも！25日には「Rosyのワンピすき」とつづり、ワンピースのスリットから美脚がのぞいたショットを公開していた板野さん。ファンからは「可愛すぎる」「スリット大好き いつもよりセクシー」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)