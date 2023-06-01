NY株式28日（NY時間11:43）（日本時間00:43）

ダウ平均 49232.67（+64.88 +0.13%）

ナスダック 24545.42（-341.68 -1.37%）

CME日経平均先物 59035（大証終比：-985 -1.67%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小動きの一方、本日はＩＴ・ハイテク株に売りが強まっており、ナスダックは大幅安となっている。今週はマグニフィセント７の決算が控えているが、それを前に調整が出ている可能性もありそうだ。きかっけは、オープンＡＩの新規ユーザーや売上が目標未達だったと報じられたことが、ＩＴ大手の決算を前にＡＩへの懸念を再燃させている。



また、イラン情勢が和らぐ気配が見られず、原油高が続いていることも雰囲気を圧迫。トランプ大統領が、イランからの最新提案を懐疑的に見ているとの報道も流れており、核濃縮終了と核兵器を決して製造しないという米国側の要求に応じる意思がないとの見方を示しているという。



アナリストからは「これまで市場は和平協議への期待に飛びついてきたが、当面合意は実現しないのではとの懸念が広まっている」との指摘も出ている。また、ストラテジストからは「今週の決算への反応次第では短期的に１週間程度の調整が見られる可能性もある」との見方も出ていた。



アップル＜AAPL＞ 270.14（+2.53 +0.95%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 426.29（+1.47 +0.34%）

アマゾン＜AMZN＞ 259.58（-1.54 -0.59%）

アルファベットC＜GOOG＞ 347.70（-0.82 -0.24%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 350.06（-0.29 -0.08%）

テスラ＜TSLA＞ 374.64（-4.03 -1.07%）

メタ＜META＞ 668.80（-9.82 -1.45%）

エヌビディア＜NVDA＞ 209.31（-7.30 -3.37%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 318.60（-16.03 -4.79%）

イーライリリー＜LLY＞ 870.76（+2.49 +0.29%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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