お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が28日、フジテレビ系「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）に生出演し、サプライズ好きな陽キャに“お気持ち”を表明した。

気になる事象を“超調査”するバラエティー番組。この日のテーマは「陽キャVS陰キャ」で、自分が陽気な性格か、そうでないかでスタジオのひな壇が二分された。

キャラクターの陰と陽を分ける要素の一つが、イベントごととサプライズ。番組では誕生日のサプライズについて、うれしいか、うれしくないかをトークした。

タレント近藤千尋は、夫の「ジャングルポケット」太田博久とそろって陽キャを自認。「何なら、うちらは夫婦だけじゃなくて、娘3人みんな陽キャなので、毎日が“誕生日”」と楽しげに主張した。太田も「めちゃくちゃやるしね、サプライズ。僕だけじゃなくて、身の周りの全てのものにサプライズするんですよ、うちの奥さん」と胸を張った。

スタジオには、料理やデザートの周りに、チョコペンで誕生日や入学を祝うメッセージが書かれたプレートの写真が数々、紹介された。近藤が「チョコペンが大好きで…」と話すと、陰キャを自認する大久保は「バカっぽい」と冷静に指摘した。近藤も「身内からはプレート女って呼ばれています」と笑わせた。

大久保は「誕生日サプライズは、全員がうれしいわけではないっていうのを、マジで分かって！まじで！」と半ギレ気味に主張。陽キャ側の席から「そんなことな〜い」と否定の声が漏れると、大久保は「“そんなことない”じゃなくて、1回（話を）通してくれ！」と、再び強く訴えていた。サプライズは「こっちの方が負担が大きい」といい、「それを何も考えずにやりますよね？おたくらは」と苦言を呈した。

陽キャVS陰キャのバトルが2時間にわたり繰り広げられる中、番組エンディングでは突然、バースデーソングが流れた。大久保は来月12日が誕生日。察したように、うんざりした表情で首を左右に振った。太田と近藤が運び込んだのは、大久保の顔が描かれたバースデーケーキだった。

まんまとサプライズを受けた大久保は、「途中で（太田と近藤が）抜けたじゃない？2分前からケーキがそこにあったのよ。そこからずっとドキドキしてるのよ。そういうところが雑」とダメ出し。スタジオを笑いに包んでいた。