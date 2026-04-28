4月28日は語呂合わせで「シニアの日」です。福岡県で「シニア世代」を対象にした、無料の撮影会が開かれました。



福岡市南区のカフェで開かれたのは、主に「シニア世代」を対象とした写真撮影会です。



「シニアの日」に合わせ、撮影は無料です。60代のカフェの常連客は。



■参加者

「何かあった時に使える。こんなにかっこよく撮ってもらえると思ってなかった。」



撮影会を主催した多田明子さんは、普段、「シニアフォトグラファー」として、遺影の撮影を手がけています。人生の集大成となる写真を楽しく、きれいに残してほしいと、この撮影会を開きました。





■シニアフォトグラファー・多田明子さん「不安を抱えながらも、なんとなく後回し、考えないようにしている人が多いと感じているので、素敵な写真を残しましょうと。写真家として広めていけたら。」リラックスして撮影に臨んでもらおうと、会場では、ネイルアートやマッサージを受けることができます。こちらの参加者は、まだ50代ですが。■参加者「同級生が最近亡くなって、その時に彼女の遺影が素敵な写真だった。それを見たときに、あるものから切り抜くだけの写真よりも、しっかり笑顔いっぱいの写真を残すのも良いかなと。」歩んできた人生を感じられる特別な一枚。「シニア」という時間を前向きに楽しむための取り組みが広がっています。