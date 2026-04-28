田中美久のタイトな白Tシャツから覗くくびれ＆大胆なアンダーバストに視線集中！究極の“ヴィーナスライン”に「女子から見ても綺麗」の声

【写真】赤い花の前で両手を頬に当ててにっこり微笑む田中美久

田中美久が自身のSNSを更新し、美バスト溢れる大胆なくびれショットを披露した。

■大反響を呼んだ写真集のアナザーエディション『もっと、ぜんぶ、ほんと』を発売

田中は「The Whole of Me（私の全て）」というコメントを添えて、静寂な水辺をバックに、タイトな白いトップスから美バストが溢れる大胆なショット（1枚目）を披露した。注目すべきは、引き締まったウエストラインが描く曲線美だ。また、アンダーバストのラインが覗く、大胆なカットは見る者の視線を釘付けにする印象的な1枚だ。

さらに、ベンチコートに包まれた逆光の中での幻想的なショット（2枚目）、柔らかな笑顔で寝そべる姿（3枚目）、美しい夕陽と海の情景（4枚目）も公開した。

本投稿は、4月27日に発売されたデジタル写真集『もっと、ぜんぶ、ほんと』のオフショット。本作は、3月9日（ミクの日）に発売され、大きな反響を呼んだ写真集『ぜんぶ、ほんと』のアナザーエディションとなる。

Xにも「本日発売【もっと ぜんぶ ほんと】」と綴り、同じ写真を公開した。

SNSには「女子から見ても綺麗」「攻めてますね！最高」「世界一のスタイル」「最強すぎる」といった声が集まっている。

■表紙は前をはだけたジップアップパーカー姿のショット

4月23日、田中は自身のXで「新しいカットもあって、、ちょっとやばいかもっ」とコメントし、待望の表紙カットを解禁した。グレーのジップアップパーカーの前をはだけて、その隙間から美しいバストラインを覗かせるショットが起用されている。

■写真集公式Xはブルーのランジェリーショットを投稿

田中美久写真集『ぜんぶ、ほんと』の公式Xでは「ココでしか見られないセクシーカット盛りだくさん みくりんの”ほんと”を見てください」と綴り、ブルーのランジェリー姿で寝そべる艶っぽいショットを公開した。

この投稿に、田中自身が「これどーなってんのゴイゴイスー」とユーモアを交えてリプライしている。

■ポルトガルの街を歩くショットからベッドの上のTシャツ姿のショットまでを公開

また、Instagramでは「新しいカットもあります お楽しみに!!」とコメント。赤い花の前での黒ニット＆チェック柄のキャスケット姿で両手を頬に当てて微笑む姿（1枚目）、アイスクリームをおいしそうに食べている様子（2枚目）、パープル系のルームウェア姿（3枚目）、黒いドレス姿のショット（4枚目）、ベッドの上で髪を結んでいるTシャツ姿（5枚目）を公開。