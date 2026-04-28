フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。四国沿岸の名産「チャンバラ貝」について語った。

松山は現在、春のコンサートで全国行脚中。28日には愛媛県松山市、30日には高知県高知市でライブを行う。「四国っていろんなイメージがあるんだけどな、チャンバラ貝って四国の方、当然お分かりでしょうけど、私、あれ大好きなんですよ」と切り出した。

四国のライブ関係者が昔、チャンバラ貝を段ボール一箱持ってきてくれたといい「私はホテルの部屋で飯にも行かないで、ただひたすらチャンバラ貝を1人で食ってる状態で。みんなびっくりするんだけど、一晩で全部食っちゃうんですよ」と振り返った。

「あれはね、すごいと思うけど。何よりもホテルの人がなんてことをしてくれんだって思うと思う。だって、臭いがすごいし、一晩中それ食ってるからな。たまらないよな」とした上で「今回もチャンバラ貝を食えたらいいな、そんなふうに思いながら松山に行ってこようと思ってますけど」と語った。

チャンバラ貝はマガキ貝の一種で、高級海鮮珍味として知られている。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。