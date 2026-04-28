3児の母・中村仁美、“恐らく人生で最後”親子遠足の手作り弁当を披露 今しかないひとときを回顧し「あー可愛すぎでした」
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。「恐らく私の人生で最後になるであろう三男との親子遠足へ…」とつづり、手作りした弁当や遠足の思い出写真を披露した。
【写真】中村仁美が披露した、遠足の日の「副菜まで毎度同じソーセージ巻き弁当」
中村は「今しかないこのサイズ感このフォルムみんなあっちへこっちへわちゃわちゃわちゃ」「最後は一緒に手をつないで歩く…あー可愛すぎでした」と、楽しかったひと時を回顧。
弁当については「副菜まで毎度同じソーセージ巻き弁当」と中村家では“定番のメニュー”だったことを明かすとともに、「長男の曲げわっぱに詰めたら入れる量が少なかったからか開けたらおかずが散乱しておりました」という、リアルな失敗談も明かしていた。
また、「遠足前夜は必然的に揚げ物三昧になります」と前日からおかずの準備をする様子も写真で紹介し、「ジャガイモは皮ごと揚げてハーブミックスがお気に入りです」と紹介した。
コメント欄には「すごい美味しそう」「素敵」「朝早くからお疲れ様です」などの声が寄せられている。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
【写真】中村仁美が披露した、遠足の日の「副菜まで毎度同じソーセージ巻き弁当」
中村は「今しかないこのサイズ感このフォルムみんなあっちへこっちへわちゃわちゃわちゃ」「最後は一緒に手をつないで歩く…あー可愛すぎでした」と、楽しかったひと時を回顧。
また、「遠足前夜は必然的に揚げ物三昧になります」と前日からおかずの準備をする様子も写真で紹介し、「ジャガイモは皮ごと揚げてハーブミックスがお気に入りです」と紹介した。
コメント欄には「すごい美味しそう」「素敵」「朝早くからお疲れ様です」などの声が寄せられている。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。