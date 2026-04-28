3年目を迎えた大型野外音楽フェス・ジゴロックが26日までの2日間、大分市で開催されました。

豪華アーティストたちによる圧巻のパフォーマンスを振り返ります。

◆TOS刀祢優月アナウンサー

「青空に恵まれたきょうジゴロックの会場は多くの人で賑わっている」

3回目の開催となった「ジゴロック2026supported by ニカソー」。

大型野外音楽フェス・ジゴロック

TOSが主催し25日からの2日間、大分市の大分スポーツ公園で開催されました。県出身のケンチンミンさんのほかEXILEのTAKAHIROさんなど総勢28組のアーティストが出演し会場を盛り上げました。

また、会場には麦焼酎のソーダ割りや様々なグルメを楽しめるエリアも設けられていて訪れた人たちは食と音楽のコラボレーションを楽しんでいました。

◆来場者

「去年も一緒に娘と2人で来て最高だった。この雰囲気が歳を超えても乗れる感じでいい」

「最高。初めて来たが、活気がすごくて来てよかった。来年も来たい」

そして初日のラストを飾ったのは…。

TRFのメンバーとTRFをプロデュースした小室哲哉さんの夢のコラボレーションで華やかに締めくくられました。

大型野外音楽フェス・ジゴロック

◆DA PUMP/m.c.A・T

「きのうと全く違う天気でこれはこれですばらしいと思う。そんな中、こんなにたくさんの皆さん見てくれてありがとう」

ジゴロック2日目は雨。しかし会場は熱気に包まれ多くの客が思いっきり音楽を楽しんでいました。

2日間にわたるフェスもいよいよクライマックス。

大トリを務めたのは大分県で育ったVチューバ―・白銀ノエルさんです。

自身が手掛けた「VAVAVA！バーチャル大分」をHKT48のメンバーと共に披露しました。

2日間でおよそ1万3000人が来場したジゴロック。2026年も音楽の力で大分を熱くし盛り上げました。