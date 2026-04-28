渡辺美奈代、“真珠婚式”に夫からティファニーの指輪サプライズ
歌手でタレントの渡辺美奈代が25日、オフィシャルブログを更新。夫の“もやし君”から結婚30周年のプレゼントをもらったこととともにラブラブな夫婦ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
３月28日に“真珠婚式”となる結婚30周年を迎えたことをブログで報告していた渡辺。この日、「指輪のプレゼント」と題してブログを更新し、「結婚生活30周年の記念日！」と節目の喜びをつづると、「先日、ティファニー銀座でお祝いしてきました！」と明かした。
さらに「サプライズ？のプレゼントも！」といい、夫からティファニーのダイヤの高級指輪の贈り物があったことを報告。煌めくダイヤモンドの指輪を身につけ、“Minayo”の名前が入ったジュエリーボックスを手に夫と並んで笑顔を見せるツーショットなど幸せそうな夫婦ショットを公開。
最後は「ぜひ動画でご覧ください！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
自身のYouTubeチャンネルでは、結婚当初の思い出や初めての夫から贈り物、ティファニーの思い出、家族の思い出、今回のプレゼントを一緒に観に行ったことなどを語っている。
３月28日に“真珠婚式”となる結婚30周年を迎えたことをブログで報告していた渡辺。この日、「指輪のプレゼント」と題してブログを更新し、「結婚生活30周年の記念日！」と節目の喜びをつづると、「先日、ティファニー銀座でお祝いしてきました！」と明かした。
最後は「ぜひ動画でご覧ください！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
自身のYouTubeチャンネルでは、結婚当初の思い出や初めての夫から贈り物、ティファニーの思い出、家族の思い出、今回のプレゼントを一緒に観に行ったことなどを語っている。