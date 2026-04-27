ロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」が27日、公式サイトを更新。7月15日の幕張メッセ公演をもって活動休止することを発表した。同日をもってドラムの鈴木貴雄が脱退することに伴い決断した。2026年は音楽シーンをけん引したバンドの活動休止が相次いでいる。

バンド公式サイトを通じ、「この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をもちましてUNISON SQUARE GARDENからドラム鈴木貴雄が脱退する事となりました。それに伴い、バンドは現体制の活動を終了し、活動休止いたします」と報告。「沢山のファンの皆様のおかげで、22年という長い間3人で活動することができました。心より感謝申し上げます」とファンへの思いをつづり、「これからも斎藤宏介、田淵智也、鈴木貴雄をあたたかく応援してくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

「UNISON SQUARE GARDEN」はボーカル・ギターの斎藤、ベースの田淵、ドラムスの鈴木のスリーピースバンド。高校時代のバンド仲間だった3人で04年に結成された。08年7月にファーストシングル「センチメンタルピリオド」でメジャーデビュー。代表曲で、15年に放送されたアニメ「血界戦線」第1期のエンディング曲となった「シュガーソングとビターステップ」など、疾走感あふれるサウンドと独特な歌詞で人気を博している。

今年1月には、男女3人組バンド「Awesome（オーサム）City Club」が3月末で活動休止することを発表。公式サイトを通じ「2013年の結成以来10年以上の月日を歩んでまいりましたが、デビュー10周年イヤーを走り終える2026年3月31日を以て、活動を休止する運びとなりました」と伝えた。

2月には、ロックバンド「MY FIRST STORY」が活動休止を発表。「今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致しました」と説明した。