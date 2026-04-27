初の地区優勝を決め、喜びに浸った選手たちでしたが、試合後はすでにチャンピオンシップ＝CSに向けて気を引き締めていました。

（松本 健児リオン選手）

「シーズンを通して最初からいい雰囲気でやってきたが、良くても慢心しない。地に足をついて、自分たちのやることをちゃんとやろうと。

1試合、1試合、戦って来たのは僕らの良さ。結果として西地区優勝したが、優勝したからと言って、終わりとは誰も思わない、先を見ているので、地に足がついていたのがいいところ」

（モーディ・マオールHC）

「毎日全員がハードワークしたことが結果につながったが、CSを勝った後が本当の優勝チームだ。ただ、CSをホームでできることは光栄」

（馬場 雄大選手）

「ワンプレーワンプレーでゲームを左右する展開が続くので、一瞬たりとも気が抜けないし、強度だったりインテンシティはみんなが第1段階 第2段階上げていかないと戦えない」

（伊藤 拓摩 社長兼GM）

「B3からB2、B2からB1と様々な選手やスタッフ、事業側のメンバーもそうですし、いろいろな人がいたからこそのの偉業といいますか、まだまだプロセスだと思っている。

ただ 西地区優勝はすごいことだと思うので、それが達成できたのはいいことでもあり、本当にみんなの力が合わさったことなんだと改めて感じている。

ヴェルカとしては “初のCS”、経験をしたことがないというところで、自分たちがやり続けたことをどれだけ貫くかというバランスと、CSに向けた戦い方。

そこのバランスは、しっかり考えながらやっていきたい」