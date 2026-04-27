ＮＰＢ（日本野球機構）は２７日、２０２５年シーズンで戦力外になった選手、現役引退した選手１６９人の進路調査結果を発表した。ＮＰＢ以外の野球関係に進んだ人は５４人で、そのうち１７人が海外チームに移籍したことが分かった。

移籍先はＬＭＢ（メキシコ）とＫＢＯ（韓国）が各５人で、ＣＰＢＬ（台湾）、チェコ・エクストラリーガが各２人。ＤＢＬ（ドイツ）、ホーフトクラッセ（オランダ）、ＭＬＢマイナーが各１人という内訳だった。

海外チームへの移籍は２０２１年は６人、２２年は０人、２３年は６人、２４年は３人と推移してきたが、今回は１７人とグローバル化が進んだ。

その背景についてＮＰＢでは「２０２６年シーズンから、ＫＢＯに外国人枠以外の『アジア枠』ができたこと。国際大会の開催により、市場が拡がったことなどが挙げられるのではないか」と推察している。

戦力外になった選手、現役引退した選手のうち９０人はＮＢＰ関係に進んだ。１６９人の平均年齢は２７・２歳、平均在籍年数は６・８年だった。

進路の内訳は以下の通り。

▽ＮＰＢ関係（選手１０人、育成選手４８人、監督・コーチ３人、球団職員・スタッフ２９人）９０人、５３・２５％

▽その他野球関係（ファーム参加球団６人、独立リーグ８人、社会人野球１８人、海外チーム１７人、野球解説者・評論家３人、その他２人）５４人、３１・９５％

▽野球関係以外（一般企業就職１４人、自営・起業３人）１７人、１０・０６％

▽未定・不明（進路未定５人、不明３人）８人、４・７３％