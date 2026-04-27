南海電鉄の新観光列車『GRAN 天空』全容公開…こだわり尽くし【1〜4号車の違い、料金など】
南海電鉄は24日、新たな観光列車『GRAN 天空』の運行を開始した。なんば駅と高野山の極楽橋駅を結ぶ。
【写真多数】こだわらりがすごい…南海電鉄『GRAN 天空』1号車〜4号車の内部
「移動」を単なる手段ではなく、旅そのものを楽しめるよう、空間づくりともてなしにこだわり、沿線地域の文化に触れながら心穏やかなひとときを過ごせる列車旅を届ける。
車体は、深紅をベースにゴールドで装飾。南海電鉄の社章（通称「羽車マーク」）から着想を得た優美に羽根を広げるデザインで、旅の可能性を広げてほしいという願いを表現している。また、高野山に咲くシャクナゲなど、沿線ゆかりの植物をモチーフにした装飾を随所に配している。ヘッドマークは、新しい鉄道旅の行き先と未来を示す。
車内には、沿線地域で使われてきた素材を生かしている。家具、手すり、壁、柱、照明、そして小さな握り玉まで、沿線の産業・駅・線路に由来する工業製品を、特別なしつらえとして生まれ変わらせた。
1号車（リラックスシート）
座席数：24席
特長：快適に過ごせるリクライニング座席を設置。
2号車（ワイドビューシート）
座席数：30席
特長：車窓を楽しめるよう工夫した座席配置。
3号車（ロビーラウンジ）
軽食やお土産などを購入できる。1号車〜4号車すべての乗客が利用可能。
4号車（グランシートおよびグランシートプラス）
座席数：16席（最大4人掛けのソファ席が４つ）
特長：ゆったりお食事をお楽しみいただけるソファ席を設置。グランシートプラスでは、こだわりのテーブルやソファをご用意し、より特別な空間で食事を楽しめる。
料金
1号車および2号車
1）難波・新今宮・天下茶屋・堺東〜極楽橋
大人1700円、小児850円（運賃込み料金 大人3130円、小児 1570円）
※運賃込みの料金は難波駅〜高野山駅間を例に記載
※小児のみでは利用できない
2）上記以外の区間
大人1100円、小児550円（運賃込み料金 大人1840円、小児920円）
※運賃込みの料金は難波駅〜橋本駅間を例に記載
※小児のみでは利用できない
4号車
1）グランシート
食事＋フリードリンク付き 大人1名 1万3430円、小児1名 1万1870円
ワンドリンク付き 大人1名 5510円、小児1名 3950円
※料金は人数によって変動。4名利用時の１名あたりの料金を例に記載
2）グランシートプラス
食事＋フリードリンク付き 大人1名 1万4180円、小児1名 1万2620円
ワンドリンク付き 大人1名 6260円、小児1名 4700円
※料金は人数によって変動。4名利用時の１名あたりの料金を例に記載
※料金には南海電鉄の各駅（一部除く）〜高野山駅間の運賃が含まれる
※運行時間帯に応じて食事メニューが変わるため、料金が異なる可能性あり
※グランシート、グランシートプラスは2名以上からの利用
※小児のみでは利用できない
【写真多数】こだわらりがすごい…南海電鉄『GRAN 天空』1号車〜4号車の内部
「移動」を単なる手段ではなく、旅そのものを楽しめるよう、空間づくりともてなしにこだわり、沿線地域の文化に触れながら心穏やかなひとときを過ごせる列車旅を届ける。
車体は、深紅をベースにゴールドで装飾。南海電鉄の社章（通称「羽車マーク」）から着想を得た優美に羽根を広げるデザインで、旅の可能性を広げてほしいという願いを表現している。また、高野山に咲くシャクナゲなど、沿線ゆかりの植物をモチーフにした装飾を随所に配している。ヘッドマークは、新しい鉄道旅の行き先と未来を示す。
1号車（リラックスシート）
座席数：24席
特長：快適に過ごせるリクライニング座席を設置。
2号車（ワイドビューシート）
座席数：30席
特長：車窓を楽しめるよう工夫した座席配置。
3号車（ロビーラウンジ）
軽食やお土産などを購入できる。1号車〜4号車すべての乗客が利用可能。
4号車（グランシートおよびグランシートプラス）
座席数：16席（最大4人掛けのソファ席が４つ）
特長：ゆったりお食事をお楽しみいただけるソファ席を設置。グランシートプラスでは、こだわりのテーブルやソファをご用意し、より特別な空間で食事を楽しめる。
料金
1号車および2号車
1）難波・新今宮・天下茶屋・堺東〜極楽橋
大人1700円、小児850円（運賃込み料金 大人3130円、小児 1570円）
※運賃込みの料金は難波駅〜高野山駅間を例に記載
※小児のみでは利用できない
2）上記以外の区間
大人1100円、小児550円（運賃込み料金 大人1840円、小児920円）
※運賃込みの料金は難波駅〜橋本駅間を例に記載
※小児のみでは利用できない
4号車
1）グランシート
食事＋フリードリンク付き 大人1名 1万3430円、小児1名 1万1870円
ワンドリンク付き 大人1名 5510円、小児1名 3950円
※料金は人数によって変動。4名利用時の１名あたりの料金を例に記載
2）グランシートプラス
食事＋フリードリンク付き 大人1名 1万4180円、小児1名 1万2620円
ワンドリンク付き 大人1名 6260円、小児1名 4700円
※料金は人数によって変動。4名利用時の１名あたりの料金を例に記載
※料金には南海電鉄の各駅（一部除く）〜高野山駅間の運賃が含まれる
※運行時間帯に応じて食事メニューが変わるため、料金が異なる可能性あり
※グランシート、グランシートプラスは2名以上からの利用
※小児のみでは利用できない