東京Vの滋養福浩監督（65）が27日、次戦29日の鹿島戦（味スタ）へ向けて非公開で練習した後に取材対応。「きょうはサブチームがすごくよくていいシミュレーションになった」と振り返った。鹿島は前回の対戦で0−2と完敗しているが、「前半は勝負にならなかった。スタッフと共有して、伝えるものを整理している」と修正していることを明かし、好調鹿島に臨む考えだ。

また、元なでしこジャパンの日テレ東京VベレーザのDF岩清水梓（39）が今季限りでの引退を発表したが、「彼女とは夕方、クラブハウスのジムで顔を合わせた。どんな状況でもチームの事を考えて過ごしているのは刺激になった。特別な経験している選手なので、女子サッカーだけでなく日本に勇気与える。言葉に重みがあるし、僕も尊敬、今後も重みをサッカー界で生かして欲しい」とエールを送る。MF森田晃樹（25）も岩清水については「リスペクトしかない。お母さんになって、子供がいる身からするとあり得ない。いろいろなものをこのクラブにもたらしてくれた。このチームで一番有名、それぐらい影響力ある。気さくに話してくれるし偉ぶらない。人間性としてもすごくできる人。試合も出ている、信じられないとしか言いようがない」と、引退を惜しんだ。