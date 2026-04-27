大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付発表が行われ、春場所で３度目の優勝を飾った霧島が１２場所ぶり大関に復帰した。

現行制度が始まった１９６９年７月場所以降で１９７７年３月場所の魁傑、２０２１年５月場所の照ノ富士以来３人目。都内で会見した霧島は「自分の中ではこれまでよりもこれから」と横綱への思いを改めて吐露。最初の大関時代を「勝たないといけないと思い、気持ちが負けているところもありました。今度こそうまく乗り越えていきたい」と誓った。

長女アヤゴーちゃん、生後８カ月の長男トゥグドゥルくん、同郷モンゴル出身の妻ら家族が支えの霧島。４月に日本の公立小に入学したアヤゴーちゃんは最近「おおぜききりしま」と書いて見せてくるようになったという。日本語に関する質問が答えられない時を「パパ分からないのかって言われて、すごく心の中に入ってきた。娘と一緒にやらないと」と苦笑しながら振り返っていた。

悲願の横綱へ。最近は相撲を楽しむことを掲げているが「自分を信じてやる。楽しむには、やることちゃんとやらないと」と、稽古の大切さを口にしていた。