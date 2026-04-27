27日13時現在の日経平均株価は前週末比1064.27円（1.78％）高の6万780.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は914、値下がりは607、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を456.17円押し上げている。次いで東エレク <8035>が175.99円、ファナック <6954>が167.61円、ファストリ <9983>が107.81円、フジクラ <5803>が62.95円と続く。



マイナス寄与度は131.54円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、野村総研 <4307>が22.09円、ＳＢＧ <9984>が13.68円、三菱商 <8058>が12.77円、京セラ <6971>が12.34円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、機械、化学と続く。値下がり上位には海運、鉱業、医薬品が並んでいる。



※13時0分4秒時点



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