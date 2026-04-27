『スパイダーマン』シリーズ初の実写ドラマ「スパイダー・ノワール」より、新たな予告編映像がカラー版・モノクロ版の2種類公開された。ニコラス・ケイジによるウェブ・アクションが炸裂する。

本作は1930年代を舞台に、老いて運に見放された私立探偵が、ニューヨークの街で唯一無二のスーパーヒーロー、「ザ・スパイダー」として生きてきた過去に葛藤しているという物語。世界観は独自のユニバースに基づく。

ニコラス・ケイジによるベン・ライリーのほか、ロビー・ロバートソン（ラモーネ・モリス）、キャット・ハーディ（リー・ジュン・リー）、シルバーメイン（ブレンダン・グリーソン）、サンドマン／フリント・マルコ（ジャック・ヒューストン）、ジャネット（カレン・ロドリゲス）、X（アブラハム・ポプーラ）といった個性的なキャラクターたちも登場。

映画さながらのノワールのウェブスイングは必見。ウェブシューターを使わず、手首から直接黒いクモ糸を噴出している。

「スパイダー・ノワール」カラー版&白黒版は2026年5月27日、Prime Videoで独占配信。

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