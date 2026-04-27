【関東地方では午前中雨風強まり荒れた天気に】

東京都心では日付けが変わった後から雨が降り出しました。北風が吹いて、冷たい雨です。関東地方では前線を伴った低気圧の影響で、通勤通学の時間帯は雨風強まり荒れた天気となる恐れがあります。横殴りの雨にお気をつけください。午後は次第に雨が止む見込みですが、東京は最高気温17℃と4月上旬並み。羽織るものがあると安心できるでしょう。

雨雲のエリアは昼頃から東北に広ががる見込みで、岩手県大槌町でも一時的に本降りとなりそうです。

【西日本は晴れる時間が長く気温上昇】

九州では朝からよく晴れるでしょう。四国や中国、近畿地方でも日中は日差したっぷりとなる見込みです。最高気温は25℃前後まで上がり、高知はきのうより7℃高い26℃の予想。朝晩と日中の寒暖差や、紫外線にはお気をつけください。

【北海道や青森も季節先取りの暖かさ】

北海道や青森ではきのうと比べると雲が出るものの、晴れ間がある見込みです。札幌では最高気温21℃で6月上旬並みとなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :21℃ 釧路 :11℃

青森 :18℃ 盛岡 :18℃

仙台 :15℃ 新潟 :16℃

長野 :16℃ 金沢 :19℃

名古屋:24℃ 東京 :18℃

大阪 :24℃ 岡山 :23℃

広島 :24℃ 松江 :24℃

高知 :26℃ 福岡 :24℃

鹿児島:25℃ 那覇 :25℃