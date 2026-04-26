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YouTubeチャンネル「kirihara」が、「DJIがプロ版対決でInsta360に完全敗北？／Osmo Pocket4同時購入おすすめ用品紹介」と題した動画を公開した。動画では、DJIの「Osmo Pocket 4 Pro」とInsta360の新機種に関するリーク情報を交えつつ、Osmo Pocket 4と同時に購入すべきおすすめの周辺機器を紹介している。



動画冒頭では、中国で発表が示唆された「Osmo Pocket 4 Pro」と、ライカ製レンズや最大12倍ズームを搭載すると噂される「Insta360 Luna」のスペックを比較。投稿者はマイク性能などの観点から、「このスペックだけでいくとDJIは大きな苦戦を強いられそうな予感がしています」と分析した。



続いて、Osmo Pocket 4の購入時に揃えるべきアイテムを解説。まずスクリーン保護フィルムについては、レンズ用は画質低下や傷の原因になるため「貼らない方が良い」と指摘した。一方で、最も優先して購入すべきものとして「ケース」を挙げている。付属のケースはジンバルを固定するだけの簡素な作りのため、STARTRC製の全体を覆うケースや、フリマサイトで安価に手に入る前モデル（Pocket 3）の純正ケースの流用を勧めた。



さらに、底面に装着する「充電ベース」を推奨。25gから50gほど重量が増すことで安定感が生まれ、「ミニ三脚がないスタンダードコンボの方などに良い」と、卓上での使い勝手が向上するメリットを語った。そのほか、拡張性を高めるマグネットアダプターや、映像作品向けとなるNDフィルター類の選び方についても、着脱の手間や収納時の干渉に注意するよう呼びかけている。



最後に投稿者は、「優先して買うべきはケース」と改めて強調。保護フィルムは保証サービスに加入していれば必須ではなく、用途に合わせて必要なアクセサリーを見極めることが重要だとまとめている。新機種の動向と併せて、実用的な購入の参考となる内容となっている。