「一人暮らしを行う意味もなく…」53歳男性、年収400万円。貯金1000万円でも「世間体」に悩む実情
親の世話や住み心地の良さを理由に実家生活を続けながらも、将来の不安や世間体との間で葛藤を抱えるケースも少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県姫路市在住・53歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：自営業
在住：兵庫県姫路市
家族構成：親1人（母）、子ども1人（自分）
世帯年収：自分400万円
実家の間取り：一軒家5DK
交際費：3万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：7万円
貯金総額：約1000万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はありません」と話しました。
さらに「一人暮らしを行う意味もなく、母がいるため世話のことも実家暮らしの理由になっています。また、仕事へのアクセスなど住み心地がいいため、環境も挙げられます」と話してくれました。
「また、収入的にあまり多くないため、生活の安定さ、生活費などで苦労を感じています」と、打ち明けてくれました。
お金に関する悩みでは「老後を考えると、実家といえどもお金で不安が多くあり、仕事を変えることも考えています。母の介護費用もかかってくれば、心配で大変と感じています。生活を少しでも楽にするには、収入をアップする必要があり投資を始めることも視野に入れています」と続け、先行きの不安を色濃くにじませました。
親を思うからこそ世間体に悩み、婚活や投資などの自分磨きを模索。老後を見据えた家計への不安を抱えつつ、生活の質を上げるべく懸命に現状と向き合っている様子が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県姫路市在住・53歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：53歳男性
職業：自営業
在住：兵庫県姫路市
家族構成：親1人（母）、子ども1人（自分）
世帯年収：自分400万円
実家の間取り：一軒家5DK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：3万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：7万円
貯金総額：約1000万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はありません」と話しました。
「一人暮らしを行う意味もなく……」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「結婚したい相手がいなく、意味もなく実家で暮らしている状況です」と回答。
さらに「一人暮らしを行う意味もなく、母がいるため世話のことも実家暮らしの理由になっています。また、仕事へのアクセスなど住み心地がいいため、環境も挙げられます」と話してくれました。
「投資を始めることも視野に」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「やはり独身のため、世間体を気にすることがあります。陰口を聞くこともあり、母を楽にさせたいことから婚活を行っている次第です」とのこと。
「また、収入的にあまり多くないため、生活の安定さ、生活費などで苦労を感じています」と、打ち明けてくれました。
お金に関する悩みでは「老後を考えると、実家といえどもお金で不安が多くあり、仕事を変えることも考えています。母の介護費用もかかってくれば、心配で大変と感じています。生活を少しでも楽にするには、収入をアップする必要があり投資を始めることも視野に入れています」と続け、先行きの不安を色濃くにじませました。
親を思うからこそ世間体に悩み、婚活や投資などの自分磨きを模索。老後を見据えた家計への不安を抱えつつ、生活の質を上げるべく懸命に現状と向き合っている様子が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)