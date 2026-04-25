【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字は？ ヒントは「北極の大きな動物」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、極寒の地を象徴する大きな生き物から、将来の発展を期待させる前向きな表現、さらには心の持ちようを示す言葉まで、身近な3つの言葉をピックアップしました。文字を一つずつ当てはめて、共通の響きを探り当ててみてください。脳をフル回転させて、思考をすっきりと整えましょう。
□□くま
のび□□
う□□むき
ヒント：北極圏に生息する、非常に体が大きく力強い動物。現状よりもさらに成長や成果が期待できる発展の余地を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しろ」を入れると、次のようになります。
しろくま（白熊）
のびしろ（伸び代）
うしろむき（後ろ向き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然界の生き物の呼称、潜在的な可能性を示す言葉、そして人の姿勢や心理状態の表現という組み合わせでした。ひらがなで「しろ」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると全く異なる意味やニュアンスに変化するのが面白いですね。言葉のつなぎ方に注目して、語彙の再確認ができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、極寒の地を象徴する大きな生き物から、将来の発展を期待させる前向きな表現、さらには心の持ちようを示す言葉まで、身近な3つの言葉をピックアップしました。文字を一つずつ当てはめて、共通の響きを探り当ててみてください。脳をフル回転させて、思考をすっきりと整えましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
のび□□
う□□むき
ヒント：北極圏に生息する、非常に体が大きく力強い動物。現状よりもさらに成長や成果が期待できる発展の余地を思い浮かべてみてください。
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正解：しろ正解は「しろ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しろ」を入れると、次のようになります。
しろくま（白熊）
のびしろ（伸び代）
うしろむき（後ろ向き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然界の生き物の呼称、潜在的な可能性を示す言葉、そして人の姿勢や心理状態の表現という組み合わせでした。ひらがなで「しろ」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると全く異なる意味やニュアンスに変化するのが面白いですね。言葉のつなぎ方に注目して、語彙の再確認ができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)