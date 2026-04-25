ルフトハンザ・ドイツ航空は、エアバスA380型機のビジネスクラス改修初号機の運航を、4月23日から開始した。

改修初号機は「マイク・チャーリー」（機体記号：D-AIMC）で、ドイツ・ドレスデンのエルベ・フルクツォイヴェルケ（EFW）で2月初旬から定期整備も同時に実施していた。初便はミュンヘン発ロサンゼルス行きのLH452便だった。

ビジネスクラスは2階に位置する。導入するシートはトンプソン・エアロ・シーティング製で、68席を備える。全長2メートル以上、幅58センチで全席が通路に面している。18インチのパナソニック・アビオニクス製モニター、Bluetooth接続やフレキシブルなパーティションを備える。既存の認証を活用することで、長期間の承認プロセスを省略できた。

エアバスA380型機にはこの他に、ファーストクラス8席、プレミアムエコノミークラス52席、エコノミークラス371席を備える。

全8機を刷新する計画で、2機目の改修は、100周年記念塗装を施した「マイク・ホテル」（機体記号：D-AIMH）となる。全機の改修は、2027年半ばまでに完了を予定している。