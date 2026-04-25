この記事をまとめると ■トラヴィス・パストラーナが「アメリカンジムカーナ」シリーズに復活した ■新愛機となるのは“空飛ぶ”モンスターマシンといわれるスバル製「ブラットルー」 ■ブラットルーには空中姿勢制御まで行う異次元の技術が搭載されている

「アメリカンジムカーナ」にトラヴィス・パストラーナが待望の復帰

トラヴィス・パストラーナの走りやアクションを一度でも見れば、誰もがとりこなになってしまうこと請け合いです。Xゲームでのエクストリームやモトクロスの「ダブルバックフリップ（後方2回宙返り）」はもちろん、ラリーやジムカーナでの破天荒な走りはすでに伝説クラス。ケガによる休養期間を経て、2025年からはアメリカンジムカーナに復活したとのこと。ケン・ブロック亡きあとのシーンを支えるべく、新たなマシンで参戦決定。しかも、今度は「空飛ぶ」クルマを作ったというから驚きです！

スバル・モータースポーツUSAとチューニングファクトリー「フーニガン」が、トラヴィスのために選んだクルマは、懐かしのスバル・ブラット。1978年に発売された輸出専用モデルの2ドアピックアップのスタイルこそ踏襲しているものの、なにからなにまでモンスター級のフルチューンモデル。「ブラットルー」と名付けられたマシンは、ピックアップの荷台まで再現されているものの、ボディはフルカーボンでワンオフのシャシーと組み合わせて1トンを余裕で切る車重を実現しています。

しかも、歴代のジムカーナマシンでもっとも進化したというアクティブエアロダイナミクスを搭載し「空飛ぶマシン」となっています。フロントフェンダーに6枚の可動式ルーバーを組み込み、走行中だけでなくジャンプ（飛行）中のフロントバランスもリアルタイムで制御。前後へのピボット動作により、空中でのマシンの姿勢を微調整することが可能という、じつにトラヴィスらしいギミックです。

加えて、リヤウイングは2種類を用意し、高速走行時に最大級のダウンフォースと安定性を生む「大型ウイング」と、激しいタイヤスモークを上げるパフォーマンスに適した「標準ウイング」を競技に応じて使いわけるとか。こちらもギミックが組み込まれ、上方へ展開すると同時にウイング幅が拡張し、表面積を大幅に増やすことで空力安定性を劇的に向上させるとのこと。

無論、パワートレインも強烈で、ラリークロス直系の2リッター水平対向4気筒ターボエンジンを搭載し、最高出力670馬力、最大トルク680lb-ftを発生。レブリミットは9500rpmを超え、アメリカンジムカーナ史上最高回転を誇るエンジンとなっています。この強大なパワーは、6速シーケンシャルギヤと特別製のLSDを介し、スバル自慢の全輪駆動（AWD）システムによって素晴らしいトラクション性能を発揮するとか。

そして、足もとを飾るのは1970年代後半のラリー黄金時代にオマージュした、KMCホイール製の特注フォージド（鍛造）18inモノブロック。ブラット純正の4スポークデザインを現代的にアレンジした逸品です。ここにトラヴィスが選んだのはヨコハマタイヤの「ADVAN A052」または「ADVAN APEX」を走りのシーンに応じて使いわけるとされています。

さらに、コクピットもブラットの現役時代をオマージュしつつ、カーボンパネルを多用するなど現代のコントロール技術と融合させました。遊び心も盛り込まれ、レストアされた当時の純正ラジオや、アクティブ・エアロの調整用に転用されたエアコン操作パネル、そして時代考証に合わせたユニデン製のCB無線機まで装備して、ちょっとしたレストモッドのような完成度を見せています。

「このブラットは、最高にぶっ飛んでるよ」といいつつパストラーナは満面の笑み。「ヴィンテージ・スバルの魂をもちながら、これまでのジムカーナ・マシンでは不可能だったことを可能にするテクノロジーが詰まっている。あらゆるパーツが、過酷な走りに耐え、高く跳び、そして何度でも戻ってこられるように設計されているんだ。間違いなく、これまで僕たちが造ってきたなかでもっともクレイジーなジムカーナ・マシンだね」

とにもかくにも、トラヴィスの復活は派手なカーアクション好きにはたまらないニュースに違いありません。一度でも彼の走りを見てしまうと、アクション映画などは白けてしまうほど。とりわけ、「ブラットルー」での復活パフォーマンスは必見！ 空飛ぶどころか、水の上だって自在に爆走しているのですから。