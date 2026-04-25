SEVENTEEN内ユニットDxS、日本で6日間限定POP-UPオープン 没入感あふれる印象的な空間に
【モデルプレス＝2026/04/25】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDKとSEUNGKWANのユニット・DxS（SEVENTEEN）の初の単独公演『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN』の開催を記念して、4月25日〜4月30日の6日間限定でPOP-UP STORE『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN POP-UP STORE』がオープンする。
【写真】人気韓国ユニット、没入感あふれるストアの様子
『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN POP-UP STORE』では、今回の公演を盛り上げる日本公演オリジナルの商品をはじめとしたDxS [SERENADE] ON STAGE Official Merch.を販売。特に今回のラインナップの中での注目商品は、DxSのロゴが施されたシャツやTシャツなどのアパレル商品やタンブラー、キャンドルなど日常使いができるアイテム。その他にも、SNSで話題になったタオルなどの遊び心が感じられる商品も多数販売されている。
また、DxS 1st Mini Album「Serenade」オリジナルラベル缶が購入できる自動販売機も設置。POP-UP STOREに入ると、今回の公演のポスターが目に入り、まるでSERENADEの世界に入り込んだような没入感あふれる印象的な空間が広がっている。
ポスターは三角柱になっており、他の2面にはDKとSEUNGKWANの大きなビジュアルをそれぞれ掲出。ポスターの向かい側には、今回のDxS [SERENADE] ON STAGE Official Merch.がディスプレイされている。
DxS [SERENADE] ON STAGE Official Merch.が公演会場以外でオフラインで1番早く入手することができるのもこのPOP-UP STOREだけとなっている。（modelpress編集部）
■開催期間：2026年4月25日（土）〜4月30日（木）
■開催場所：第9SYビル 1F（東京都渋谷区神宮前6−23−3）
■営業時間：全日11：00〜19：00（JST）
＜事前予約対象日＞
4月25日（土）〜4月26日（日）終日
4月27日（月）〜4月30日（木）OPEN〜15：00まで
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◆SEVENTEENユニットDxS、POP-UP STOREオープン
『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN POP-UP STORE』では、今回の公演を盛り上げる日本公演オリジナルの商品をはじめとしたDxS [SERENADE] ON STAGE Official Merch.を販売。特に今回のラインナップの中での注目商品は、DxSのロゴが施されたシャツやTシャツなどのアパレル商品やタンブラー、キャンドルなど日常使いができるアイテム。その他にも、SNSで話題になったタオルなどの遊び心が感じられる商品も多数販売されている。
また、DxS 1st Mini Album「Serenade」オリジナルラベル缶が購入できる自動販売機も設置。POP-UP STOREに入ると、今回の公演のポスターが目に入り、まるでSERENADEの世界に入り込んだような没入感あふれる印象的な空間が広がっている。
ポスターは三角柱になっており、他の2面にはDKとSEUNGKWANの大きなビジュアルをそれぞれ掲出。ポスターの向かい側には、今回のDxS [SERENADE] ON STAGE Official Merch.がディスプレイされている。
DxS [SERENADE] ON STAGE Official Merch.が公演会場以外でオフラインで1番早く入手することができるのもこのPOP-UP STOREだけとなっている。（modelpress編集部）
◆「DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN POP-UP STORE」開催概要
■開催期間：2026年4月25日（土）〜4月30日（木）
■開催場所：第9SYビル 1F（東京都渋谷区神宮前6−23−3）
■営業時間：全日11：00〜19：00（JST）
＜事前予約対象日＞
4月25日（土）〜4月26日（日）終日
4月27日（月）〜4月30日（木）OPEN〜15：00まで
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