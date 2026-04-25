元巨人のマイコラスから片手で右翼席へ運ぶ一発

【MLB】Wソックス ー ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、メジャートップに並ぶ11号本塁打を放った。米国の識者からも「ビーストだ」と驚嘆の声が上がっている。

同点で迎えた4回の第2打席、元巨人の右腕マイコラスが投じた外角のチェンジアップに片手で合わせた。体勢を崩されながらも打球はぐんぐん伸びて右翼席へ着弾。打球速度104.0マイル（約167.4キロ）、飛距離415フィート（約126.5メートル）、角度33度を計測する豪快な一撃となった。

直近の試合では5戦連発をマークし、球団および日本人最長記録に並んでいた。前日のダイヤモンドバックス戦で連続記録はストップしたものの、本拠地に戻って2試合ぶりの一発を叩き込んだ。試合前時点で出塁率.394、OPS.992の好成績を残しており、年間68本塁打のペースで打ちまくっている。

この規格外のパワーに、米放送局「FOXスポーツ」でアナリストを務め、“大谷マニア”としても知られるベン・バーランダー氏も大興奮の様子だ。同氏は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「ムネタカ・ムラカミはビーストだ」と最大級の賛辞を贈った。（Full-Count編集部）