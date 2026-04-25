「近くに飲食店が多い」グルメも楽しめる“石川県の温泉地”ランキング！ 2位「和倉温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活がスタートして慌ただしい日々が続く中、少し足を伸ばして温かい湯船に癒やされたいと考えている方も多いのではないでしょうか。ゆったりとした湯浴みはもちろん、食事のクオリティーでも満足度の高い場所はどこなのか、気になるところです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「石川県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「日本海に面した立地で、のどぐろ、能登ふぐ、加能がに、寒ぶりなど、能登の高級魚介が豊富だから」（50代男性／東京都）、「蟹・甘エビ・ノドグロなどの海鮮料理や地元郷土料理が楽しめるからです」（20代女性／静岡県）、「能登の豊かな海産物はもちろん、高級旅館が立ち並ぶエリアなので、料理の質が非常に高く、地元の伝統的な味を楽しめる場所だと思うからです」（40代男性／奈良県）といったコメントがありました。
回答者からは「有名で高級感のある感じだから、飲食店が充実していそう」（50代男性／長野県）、「海産物や懐石料理などが充実していそうだからです」（40代女性／青森県）、「海にも山にも近く、温泉地の近くに飲食店が多い」（50代女性／静岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「石川県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：和倉温泉／80票能登半島に位置し、開湯1200年の歴史を誇る和倉温泉が2位にランクイン。目の前に広がる七尾湾で獲れた新鮮な海の幸が最大の魅力です。冬の味覚の王者・ズワイガニはもちろん、寒ブリやノドグロなど、能登ならではのぜいたくな食材を熟練の技で仕上げた会席料理が、多くの美食家を惹きつけています。
回答者からは「日本海に面した立地で、のどぐろ、能登ふぐ、加能がに、寒ぶりなど、能登の高級魚介が豊富だから」（50代男性／東京都）、「蟹・甘エビ・ノドグロなどの海鮮料理や地元郷土料理が楽しめるからです」（20代女性／静岡県）、「能登の豊かな海産物はもちろん、高級旅館が立ち並ぶエリアなので、料理の質が非常に高く、地元の伝統的な味を楽しめる場所だと思うからです」（40代男性／奈良県）といったコメントがありました。
1位：加賀温泉郷／106票見事1位に輝いたのは、山代・山中・片山津の3つの温泉地からなる加賀温泉郷でした。豊かな自然に囲まれたこの地では、加賀野菜や日本海の地魚をふんだんに使った料理が楽しめます。また、伝統工芸である「九谷焼」や「山中漆器」の器で提供される料理は目にも美しく、加賀百万石の文化が息づく華やかな食体験ができる点が評価されました。
回答者からは「有名で高級感のある感じだから、飲食店が充実していそう」（50代男性／長野県）、「海産物や懐石料理などが充実していそうだからです」（40代女性／青森県）、「海にも山にも近く、温泉地の近くに飲食店が多い」（50代女性／静岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)