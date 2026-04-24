意外と知らない「熟年離婚」の真実、夫婦関係を壊す一番の原因とは
AIライター自動執筆記事
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夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、「熟年離婚を防ぐ、たった一言で変わる関係 #岡野あつこ #夫婦問題 #離婚」を公開した。動画では、近年増加する熟年離婚の根本的な原因を紐解き、夫婦関係を劇的に改善する「魔法の一言」について解説している。
岡野氏はまず、熟年離婚は「ある日突然」起きるものではないと指摘する。浮気や借金といったわかりやすい問題だけでなく、日常の「無関心の積み重ね」が大きな原因になるという。特に、相手が食事を作ることや家にいてくれることを「あって当然」と感じる「当たり前」の意識が、相手の存在そのものを軽く扱うことにつながると語る。家事や育児はお金に換算できないため、妻は「お小間使い」や「事務員」のように扱われていると感じ、その我慢が「コップの水がよくあふれる」ように限界に達したときに離婚を決意するのだと説明した。
では、壊れかけた関係をどう修復すればよいのか。岡野氏は「もっと理解しないといけない」と難しく考える必要はなく、大切なのは「関心を向けること」だと断言する。「最近どう？」と声をかけ、相手を気にかけている姿勢を伝えることが修復の極意であるとした。
さらに、熟年離婚を防ぐための具体的なアクションとして、「ありがとう」という魔法の一言を提示した。ただし、形だけの言葉では相手に届かないため、目を見て心を込めることが不可欠であるという。「ありがとうと言ったから相手からも同じ言葉が返ってくる」といった見返りを期待せず、自分の軸で感謝を伝え続けることが重要だという。
熟年離婚は特別な出来事ではなく、日々の無関心と慣れから引き起こされる。だからこそ、日常の中で堂々と「ありがとう」を伝え、関心を向け続けるというシンプルな積み重ねが、夫婦関係を再び温め直すための鍵となるだろう。
岡野氏はまず、熟年離婚は「ある日突然」起きるものではないと指摘する。浮気や借金といったわかりやすい問題だけでなく、日常の「無関心の積み重ね」が大きな原因になるという。特に、相手が食事を作ることや家にいてくれることを「あって当然」と感じる「当たり前」の意識が、相手の存在そのものを軽く扱うことにつながると語る。家事や育児はお金に換算できないため、妻は「お小間使い」や「事務員」のように扱われていると感じ、その我慢が「コップの水がよくあふれる」ように限界に達したときに離婚を決意するのだと説明した。
では、壊れかけた関係をどう修復すればよいのか。岡野氏は「もっと理解しないといけない」と難しく考える必要はなく、大切なのは「関心を向けること」だと断言する。「最近どう？」と声をかけ、相手を気にかけている姿勢を伝えることが修復の極意であるとした。
さらに、熟年離婚を防ぐための具体的なアクションとして、「ありがとう」という魔法の一言を提示した。ただし、形だけの言葉では相手に届かないため、目を見て心を込めることが不可欠であるという。「ありがとうと言ったから相手からも同じ言葉が返ってくる」といった見返りを期待せず、自分の軸で感謝を伝え続けることが重要だという。
熟年離婚は特別な出来事ではなく、日々の無関心と慣れから引き起こされる。だからこそ、日常の中で堂々と「ありがとう」を伝え、関心を向け続けるというシンプルな積み重ねが、夫婦関係を再び温め直すための鍵となるだろう。
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夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。