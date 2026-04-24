鹿児島市にある黎明館の特別展示室の照明がLEDにリニューアルされたことを記念する企画展が開かれています。

貴重な品々がLED化によって新たな輝きを見せています。

企画展「新しい光で輝くモノたち」

鹿児島市の黎明館で開かれている企画展「新しい光で輝くモノたち」。黎明館の貴重な収蔵品が、これまでとは違った照明で展示されています。

（記者）「黎明館の特別展示室の照明がLED化されました。それによって何がどう変わったのでしょうか」

県はおよそ1億7200万円をかけて黎明館の3つの特別展示室の照明を2年間で全てLED化。

資料の劣化の原因となる紫外線や赤外線をほとんど含まない上、明るさや色温度などを自在に変えることができ、展示にも革命が起きました。

「今まで見えたことのないところが見えてくる」

黎明館で保管されている中で唯一の国宝「太刀 銘 国宗」。鎌倉時代に備前国・今の岡山県で作られた刀で、ゆったりとした美しさがあります。

（黎明館 切原勇人学芸課長）「刃文といわれる手前側のところをゆっくり見てもらうと、ガラスのようなキラキラとしたのが（自分が）移動しながら見てもらうと美しい。今まで見えたことのないところが見えてくる」

LED化は、長年研究している専門家にも新たな発見がありました。

「声が出てしまった」これまで見えなかった輝き

1940年に作られた七宝の花瓶。

（黎明館 切原勇人学芸課長）「今回、光を当ててもらった時に最も驚いた作品。光が当てられた途端に、うわっと声が出てしまった。自分が止まったままだとわからないが、少し動くとキラキラしたものが見えてくる。我々が実際扱って展示する時も見えることはない。こんな風に見えるなんて思ってなかった」

これまで見えなかった輝きがLED照明によって引き出されました。

強い光を当てることができなかった布や紙も鮮明に

こちらは玉里島津家に伝わる狩衣。

特に布や紙はこれまでのハロゲンライトでは劣化が激しく、あまり強い光を当てることはできませんでした。

しかし、LEDによって全体に一様に光を当てられるようになり、淡い模様が裾の部分までしっかりと見えるようになりました。

LEDスポットライトで浮かび上がる

こちらは明治初期に海外向けに作られた薩摩焼。

全体に金が施された大きな花瓶が、LEDスポットライトによって浮かび上がっています。これまで影になっていた底の部分もくっきりと見えるようになり、360度ぐるっと眺める展示に挑戦しました。

（客）「浮き出てきれいに見えて、とてもいい」

「今回は近づくとより見える」

（黎明館 切原勇人学芸課長）「より近づいて見てほしい。今まではちょっと離れたくらいが、という距離感もあった、今回は近づくとより見える。そこを楽しんでほしい」

新たな光で演出された展示の魅力を楽しめるこの企画展は今月29日まで開かれています。入場は無料です。

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