東京ディズニーリゾートに、和をテーマにしたミッキーマウスとミニーマウスのグッズが2026年6月4日より登場します。

和装姿のミッキーマウスとミニーマウスなどが描かれた、日本の伝統を感じさせるアイテムが多数ラインナップされます。

浮世絵や水墨画のような、趣のあるデザインを楽しめるグッズコレクションです。

東京ディズニーリゾート「和をテーマにしたミッキーマウスとミニーマウスのグッズ」

発売日：2026年6月4日(木)

販売店舗：

東京ディズニーランド：グランドエンポーリアム

東京ディズニーシー：スリーピーホエール・ショップ

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

※状況によっては、予告なく変更する場合があります。

※詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

和装姿のミッキーマウスとミニーマウスなどが描かれた、和をテーマにしたグッズが登場します。

日本の伝統的な美術様式を取り入れた、新鮮な魅力を放つアイテム群となっています。

浮世絵や水墨画のような、趣のあるデザインを楽しめるコレクションです。

日常使いしやすいTシャツやトートバッグから、コレクションにぴったりのピンバッジまで幅広いアイテムが揃います。

和の心を感じる洗練されたデザイン。

大切な人へのお土産や贈り物にもぴったりの仕上がりとなっています。

ステッカー

価格：600円

和装姿のミッキーマウスとミニーマウスがデザインされたステッカー。

浮世絵のようなタッチで描かれた、色鮮やかで美しい仕上がりです。

ポストカードセット

価格：500円

趣のある和風デザインを楽しめるポストカードセット。

お便りとしてはもちろん、お部屋のインテリアとして飾るのもおすすめです。

ピンバッジセット

価格：2,000円

和の装いに身を包んだミッキーマウスとミニーマウスのピンバッジセット。

鞄や帽子などのアクセントとして活躍するアイテムとなっています。

マグカップ

価格：2,200円

和柄の美しいグラフィックが目を引くマグカップ。

ほっと一息つくティータイムを、より一層豊かな時間にしてくれます。

側面にもこだわりのアートが施されたデザイン。

どの角度から見ても、和のテーマを存分に感じられます。

日常使いはもちろん、コレクションアイテムとしても魅力的です。

Tシャツ

価格：S、M、L、LL 各3,000円 / 3L 3,300円

サイズ：S、M、L、LL、3L

大胆な和風アートがプリントされたTシャツ。

幅広いサイズ展開で、自分にぴったりの1枚を選べます。

Tシャツ（デザイン違い）

価格：S、M、L、LL 各3,000円 / 3L 3,300円

サイズ：S、M、L、LL、3L

水墨画のようなシックなタッチが魅力のTシャツ。

落ち着いた色合いで、大人のコーディネートにも取り入れやすいデザインとなっています。

トートバッグ

価格：2,900円

浮世絵風のミッキーマウスとミニーマウスが描かれたトートバッグ。

お出かけや日常のお買い物など、様々なシーンで活躍します。

しっかりとしたマチがあり、収納力も抜群。

和のテイストを取り入れたファッションのアクセントにもなります。

トートバッグ（デザイン違い）

価格：2,900円

水墨画調のシックなアートを配したトートバッグ。

洗練された雰囲気で、普段使いしやすいアイテムです。

荷物の出し入れがしやすい、使い勝手の良い形状。

パークでの思い出を日常に持ち帰れる、素敵な仕上がりとなっています。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。

※また、品切れや販売終了となる場合があります。

趣のある和の装いを楽しめる、特別なグッズコレクション。

東京ディズニーリゾート「和をテーマにしたミッキーマウスとミニーマウスのグッズ」の紹介でした。

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