デスク向けタップ、完成していたのか…。

いつも頭を悩ませるデスク周りの配線問題。大抵はこのデカいACアダプタどう刺せばいいねん！ で苦しむかと思います。アイツラが隣の差込口まで占拠するもんだから、いつもタコ足でカオス。

その問題を解決できるアイテムとして、差込口が回転するよ系タップがありますが、その中でも「完成形では？」みたいなヤツを見つけました。

サンワサプライ 回転タップ 3,836円 Amazonで見る PR PR

サンワサプライの回転タップです。

これ1本でデスク周りの電源問題、そしてスマホ充電問題まで解決できます。

回転タップにUSB-C／USB-Aポートを標準装備

Image: サンワサプライ

何が良いのかというと、差込口がくるくる回転するのに加えて、USB-C（最大20W）とUSB-Aポートまで備えているのです。

おかげで、こうしてPCのアダプタ＋モニタやルーターの電源を確保しつつ、スマホの充電までこの1台でまかなえてしまうというわけ。はい、強い。はい、便利。

Image: サンワサプライ

差込口は左右90度可動するのも気が利いています。本当に差し込み位置を意識しなくていいですし、デカ目のアダプタを干渉せずに使えそう。

Image: サンワサプライ

L型、ストレート型のアダプタが混じってもこのとおり。アダプタの下にアダプタを差し込む。みたいなアクロバティックな接続もOK。

底部にはマグネット付きなので、スチール製デスクなどにも手軽に仮固定できますし、タップ自体の差込口もスイング式で壁際もスッキリ、さらには雷ガードも付いているなど、デスク周りで使いやすい条件が揃っているんです。

新生活に備えてデスク周りを整えた人も多いと思いますが、イマイチ配線がスッキリしきらない…とモヤっとしている方々は、これ導入してみると良いんじゃないかな！

サンワサプライ 回転タップ 3,836円 Amazonで見る PR PR

Source: サンワサプライ