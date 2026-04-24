「ありえない」太秦映画村の“拷問屋敷”体験に批判殺到「誰もこの企画を止める人はいなかったのか？」
京都にある体験型テーマパーク「東映太秦映画村」の公式X（旧Twitter）は4月22日、投稿を更新。「大人しか入れない拷問屋敷」のPR動画を公開しました。
【動画】太秦映画村の拷問屋敷
コメントでは「今、世界では戦争に巻き込まれ殺されたり拷問されたり酷い目に遭っている人たちがいるというのに…少しでもそういう人たちに思いをはせれば、こういう催しはできないはず」「拷問をエンターテイメントと思える神経が気持ち悪い」「誰もこの企画を止める人はいなかったのか？権限を持つトップを誰も止められるなかったのか？世界中の人がこの野蛮な映像にドン引きやで！」「ありえない」「何一つ笑えない」などの批判が集まっています。
(文:多町野 望)
【動画】太秦映画村の拷問屋敷
「世界中の人がこの野蛮な映像にドン引き」同アカウントは「リニューアルした映画村では、17:00〜18歳未満は入場禁止の『大人しか入れない拷問屋敷』が登場。屋敷の中で待ち受けるのは、東映京都撮影者の美術スタッフが再現した拷問器具の数々。実際に拷問にかけられる体験を通して、江戸時代の取り調べや司法の闇の歴史を学ぶ映画村でしか体験できない没入体験。（痛くはありません）」とつづり、PR動画を1本載せています。キャストたちが拷問を再現し、客もそれを体験しながら、楽しそうに笑っています。
「18歳未満は入場不可の『丁半博打(R-18)』」同日、「夜の映画村に、18歳未満は入場不可の『丁半博打(R-18)』が登場」と、「賽を前に、丁か半をあてる江戸の博打を体験できる参加型イベント」のPR動画を掲載した同アカウント。こちらには「これはちょっと憧れの体験かも（笑）」「これは面白い！良く考えた！太秦行きたい！」などのコメントが寄せられています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)