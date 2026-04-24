職業：お笑い芸人 「明日もがんばっぺ！！」投稿に反響「いつも心の支えに」
お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘が23日にInstagramを更新。オフショットを多数披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】パンサー尾形、体を張った仕事の数々を公開
尾形が「明日もがんばっぺ!!」と投稿したのは過酷なロケのオフショット。複数公開されている写真には、泥だらけの顔や全身タイツ姿、体中に真っ赤な塗料が付着して笑う様子、カッパの扮装などが収められている。
お笑い芸人として体を張る彼の投稿にファンからは「いつも心の支えになってくれて本当にありがとう…」「めっちゃ頑張ってる姿がカッコイイ」「いつも見てるよ応援してる」などの声が相次いでいる。
引用：「尾形貴弘」Instagram（@oga.ogaoga399）
【写真】パンサー尾形、体を張った仕事の数々を公開
尾形が「明日もがんばっぺ!!」と投稿したのは過酷なロケのオフショット。複数公開されている写真には、泥だらけの顔や全身タイツ姿、体中に真っ赤な塗料が付着して笑う様子、カッパの扮装などが収められている。
お笑い芸人として体を張る彼の投稿にファンからは「いつも心の支えになってくれて本当にありがとう…」「めっちゃ頑張ってる姿がカッコイイ」「いつも見てるよ応援してる」などの声が相次いでいる。
引用：「尾形貴弘」Instagram（@oga.ogaoga399）