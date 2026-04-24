『おぱんちゅうさぎ』『んぽちゃむ』、3Dアニメ化 原作・可哀想に！が脚本完全書き下ろし
クリエイター・可哀想に！による人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」が3Dアニメ化され、『可哀想に！劇場』として日テレ『ZIP！』（毎週月〜金曜 前5：50〜9：00 ※一部地域を除く）放送枠内にて全国ネット放送されることが発表された。脚本・絵コンテまで可哀想に！による完全書き下ろしで、制作はマーザ・アニメーションプラネットが担当する。
【画像】哀愁漂うおぱんちゅうさぎの横顔…『可哀想に！劇場』開発中場面カット
「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」は、10代女子が選ぶ人気キャラクターランキングにも24年、25年と連続第1位（おぱんちゅうさぎ）、24年第3位（んぽちゃむ）とそれぞれランクインし、各種キャラクターグッズも全世界で展開されている。
おぱんちゅうさぎは、地球にすむイキモノ。さまざまなことに挑戦するもののうまくいかず報われない姿が「不憫かわいい」としてZ世代を中心に人気を集める。イラストや短編漫画、ショート動画が配信中。
んぽちゃむは、ヨーグルトの妖精。語尾に「ちゃむ」をつけて話す。きみまろは、んぽちゃむを助ける頼もしいダチ（友達）。んぽちゃむがトラブルに巻き込まれた際には迅速にサポートする。
あわせて、アニメ化決定ティザーPVと開発中アニメ場面カットが公開された。可哀想に！が、さまざまなシチュエーションで喜怒哀楽、奇想天外駆け回る「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」を描く。
また、あす25日〜 7月20日に神奈川・スカイビル B1・B2にて開催される『祝 閉店！可哀想に！デパート』展にて3Dアニメ開発中映像が限定公開される。
■可哀想に！コメント
新しい質感でめっちゃ可愛いし愛おしくて最高です!!お声もとっても最高です！関わってくれたみなさま､ 常に全力で作ってくれていたので本当に放送されるのも見るのも楽しみですありがとうございます｡ よろしくお願いします｡
【画像】哀愁漂うおぱんちゅうさぎの横顔…『可哀想に！劇場』開発中場面カット
「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」は、10代女子が選ぶ人気キャラクターランキングにも24年、25年と連続第1位（おぱんちゅうさぎ）、24年第3位（んぽちゃむ）とそれぞれランクインし、各種キャラクターグッズも全世界で展開されている。
んぽちゃむは、ヨーグルトの妖精。語尾に「ちゃむ」をつけて話す。きみまろは、んぽちゃむを助ける頼もしいダチ（友達）。んぽちゃむがトラブルに巻き込まれた際には迅速にサポートする。
あわせて、アニメ化決定ティザーPVと開発中アニメ場面カットが公開された。可哀想に！が、さまざまなシチュエーションで喜怒哀楽、奇想天外駆け回る「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」を描く。
また、あす25日〜 7月20日に神奈川・スカイビル B1・B2にて開催される『祝 閉店！可哀想に！デパート』展にて3Dアニメ開発中映像が限定公開される。
■可哀想に！コメント
新しい質感でめっちゃ可愛いし愛おしくて最高です!!お声もとっても最高です！関わってくれたみなさま､ 常に全力で作ってくれていたので本当に放送されるのも見るのも楽しみですありがとうございます｡ よろしくお願いします｡
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