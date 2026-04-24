義母の突然の訪問を許す夫にイライラ… 妻の気持ちに寄り添えない夫の地雷ワードとは【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

自立できていない系地雷ワード『おふくろ、明日来るって』

突然の訪問に対応するのは大仕事なのに

義母からの電話を受けた夫が、何気なく妻に言い放ったひと言。夫からすれば、おばあちゃんが孫に会いに来るのは当然で、たとえ突然であろうが気にもかけません。

一方、妻目線では散らかった部屋や家の中の諸々の惨状を一夜で解決しなければならず、迷惑以外の何ものでもありません。一緒に片づけることもせず、いとも簡単に突然の訪問を許す夫に対して、妻は許せない気持ちになるでしょう。

地雷ワードの言い換え「突然で悪いけど、おふくろが「明日、来させて」って頼んでる」

夫の母親が、突然の来訪を妻に悪いと思い、「来させて」と頼んでるというニュアンスで伝えれば、妻も「仕方がないか」という気持ちに

自立できていない系地雷ワード『キミの家族はやらなそうだもんね』

妻の実家を侮辱するような物言いで

掃除などが行き届いていない家の中の状況を見て、神経質な夫が言いがちなひと言。「うちの母親と違って、掃除に力を入れないのはキミの家族の教育のせいかな？」というニュアンスにも受け取られそうです。仕事と家事・育児を両立させている妻にとって、すべてを完璧にこなすのは至難の業。気づいた時点で一緒に取り組むならまだしも、辛辣な口撃だけでは禍根を残す結果となりそうです。

地雷ワードの言い換え「うちは掃除のやり方だけはうるさかったから、気になるようになっちゃって」

夫が育った環境や受けたしつけを素直に説明されれば、掃除にこだわる夫の価値観も少しは理解でき、腹立ちも和らぎます

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち

【監修者情報】

岡野あつこ（おかの・あつこ）

夫婦問題研究家、公認心理師、社会デザイン学MBA。目白短期大学非常勤講師。1991年に離婚相談室を設立、相談件数4 万件以上を手がけた夫婦カウンセリングのパイオニア。離婚・夫婦問題カウンセラー養成講座で後進を育成。マル秘テクニックを交えた的確なアドバイスが好評。NPO 日本家族問題相談連盟理事長。

『ある日突然妻がいなくなった―聞こえていますか、妻の本音』（ベストブック）、『産後クライシス なぜ、出産後に夫婦の危機が訪れるのか』（角川学芸出版）、『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』（日本文芸社）、『夫婦がベストパートナーに変わる77 の魔法』（サンマーク出版）ほか30冊以上の著書があり、総合情報サイト「All About」の離婚ガイドも担当。

テレビ、雑誌などのメディアに多数出演するほか、YouTubeチャンネル「岡野あつこ チャンネル」を運営。