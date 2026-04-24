MCは二宮和也＆オードリー若林正恭！『シークレットNGハウス Season2』佐藤健、Hey! Say! JUMP伊野尾慧、乃木坂46一ノ瀬美空ら豪華ゲスト一挙解禁

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二宮和也と若林正恭（オードリー）がMCを務める人気バラエティ番組『シークレットNGハウス』の待望の第2弾となる『シークレットNGハウス Season2』が、5月22日よりPrime Videoにて独占配信。このたび、佐藤健、本田翼、Hey! Say! JUMP伊野尾慧、乃木坂46一ノ瀬美空ら豪華ゲストが一挙解禁された。

■『シークレットNGハウス』とは

『シークレットNGハウス』は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークや様々なアクティビティに挑戦していく。

各ジャンルから集結した8名の人気芸能人がゲームに挑戦。プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。

プレーヤーたちは、日常の何気ない言葉や仕草の中に潜む“NG”を探り合いながらゲームを進行。思わぬひと言や何気ない動作がNGに繋がる可能性もあり、互いの行動を警戒しながら心理戦が展開されていく。

さらにSeason2では二宮と若林がルール設計やNGの設定にも携わり、スケール、内容ともにSeason1からパワーアップ。今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更され、これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化している。

また、とあるステージにはプレーヤーたちを苦しめるMCからの刺客である豪華サプライズゲストも登場。わずかな言動の変化を探り合う緊張感のなか、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか――予測不能のゲームが繰り広げられる。

二宮と若林は別室からモニタリングしながらゲームを実況＆解説、そして次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。プレーヤー同士の駆け引きだけでなく、MCとの頭脳戦にも注目が集まる。

■Hey! Say! JUMPと乃木坂46の“あざとキャラ”が参戦！

このたび、『シークレットNGハウス Season2』に参戦する超豪華ゲスト陣が解禁。まさに“オールスターキャスト”と呼ぶにふさわしい面々が、究極の心理戦バラエティに挑む。

まずは、日本のエンタメ界を代表するトップ俳優・佐藤健。『るろうに剣心』シリーズや、2025年に配信されたAmazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』では、日本のみならず海外でも大きな話題を呼び、幅広い層から圧倒的な支持を集めている。さらにプライベートでも謎解きイベントに参加し、謎解きに挑戦するために海外を訪れるほどの謎解きマニアであり『佐藤健＆千鳥ノブよ！この謎を解いてみろ！』といった番組にも出演。彼の存在がゲームの空気をどう変えるのか、注目が集まる。

続いて、俳優・モデル・バラエティと多方面で圧倒的存在感を放つ本田翼。主演作が次々と話題を呼び、SNS総フォロワー数は国内トップクラス。透明感と鋭い観察力を併せ持つ彼女が、NGの罠が張り巡らされた空間でどんな戦略を見せるのか。Season2最大の“ダークホース”となる可能性を秘めている。

さらに、Hey! Say! JUMPのメンバーとして国民的な人気を誇り、俳優としても活躍する伊野尾慧が参戦。 グループ内ではあざといキャラクターとして親しまれてきた彼だが、その立ち回りのうまさと観察力は心理戦でも武器になるのか。

バラエティ界からは、唯一無二の存在感で番組を盛り上げ続ける若槻千夏。瞬発力とトーク力は業界屈指。NGを誘発する“仕掛け役”としても期待が高まる。

お笑い芸人からは、唯一のSeason1経験者で前回3位という結果に終わり、今回こそ賞金獲得を狙う春日俊彰（オードリー） と 、今回初参戦の吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加。芸人としての勘と経験値を武器に、Season2ではさらに攻めの姿勢を見せる。 “芸人勢の逆襲”が見られるのか、こちらも見逃せない。

加えて、バラエティ・音楽・俳優業とマルチに活躍し続ける ウエンツ瑛士が参戦。 海外経験で磨かれたコミュニケーション力と瞬発力は、心理戦において大きな武器となる。

そして、TBS『THE TIME,』で曜日レギュラーを務めたこともあり、乃木坂46ではあざとかわいいキャラで、選抜常連の人気メンバーの一ノ瀬美空。天真爛漫なキャラクターの裏に隠された“勝負強さ”が、Season2のゲームをかき乱す存在になるかもしれない。

ジャンルもキャリアも異なる8名が一堂に会し、 “誰がNGを踏むのか、誰が仕掛けるのか” そのすべてが読めない極限の心理戦が幕を開ける。

さらに今回、豪華ゲストの発表と合わせてプレーヤービジュアルも解禁。公開されたプレーヤービジュアルでは、それぞれ色分けされたカラーをバックに、真っ白な衣装を身にまとった出演者が映し出されている。胸元には”NG”の文字がデザインされた徽章を付け、覚悟の表情を浮かべる8名が特徴的なビジュアルとなっている。

■番組情報

Prime Video『シークレットNGハウス Season2』

05/22（金）よりPrime Videoにて独占配信

話数：全4話

MC：二宮和也、若林正恭（オードリー）

(C)Octagon

■関連リンク

Prime Video 公式サイト

https://www.amazon.co.jp/primevideo