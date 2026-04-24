米１０年債利回り上昇 午後になって原油相場が急上昇＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）
米2年債 3.830（+0.032）
米10年債 4.323（+0.021）
米30年債 4.914（+0.010）
期待インフレ率 2.430（+0.036）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、午後になって原油相場が急上昇したことから、１０年債利回りも上昇に転じた。特段の材料は見当たらなかったが、イラン情勢を巡る不透明感が引き続き重しとなっていた模様。
２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+５０）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
米2年債 3.830（+0.032）
米10年債 4.323（+0.021）
米30年債 4.914（+0.010）
期待インフレ率 2.430（+0.036）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、午後になって原油相場が急上昇したことから、１０年債利回りも上昇に転じた。特段の材料は見当たらなかったが、イラン情勢を巡る不透明感が引き続き重しとなっていた模様。
２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+５０）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美