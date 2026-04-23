5月のディズニー攻略の鍵は「朝の回り方」だった。大混雑を回避して満足度を上げる20のルート
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YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」が「【このまま真似して】GWは激混み！？上級者が使うディズニーの朝の回り方20パターン紹介！：5月対応」を公開した。動画では、ディズニー系YouTuberのニコートが、大混雑が予想される5月の東京ディズニーリゾートで「上級者が使う朝の回り方」を20パターン紹介し、朝の行動がいかに1日の満足度を左右するかについて解説している。
ニコートはまず、5月のディズニーはゴールデンウィークや東京ディズニーシー25周年の影響で大混雑が予想され、予定通りに回れない可能性があると指摘する。しかし、「上級者が使う朝の回り方を知っていればそんな状況でも楽しむことができる」とし、朝の行動がうまくいけば「昼の時点で帰宅してもいいと思うくらい満足度が高くなる」とその重要性を語る。
動画内では、到着時間や目的に合わせた具体的なルートが次々と提案される。例えば、午前7時に東京ディズニーシーへ到着してバランスよく楽しみたい場合、入園後にプライオリティパスとディズニー・プレミアアクセスを取得し、「センター・オブ・ジ・アース」などの人気アトラクションを短い待ち時間で楽しむルートを推奨。さらに、子連れ向けには午前9時や10時到着のゆったりしたスケジュールで、カスバ・フードコートなどレストランのモバイルオーダーを活用しながらマーメイドラグーンなどを回るプランを詳細に解説した。東京ディズニーランドについても、多様なニーズに応える10パターンの回り方を紹介している。
また、動画の終盤では重要な情報として、駐車場の値上げについて言及する。普通車の駐車料金が1日3000円から4000円に値上げされることを伝え、「衝撃が大きい」と懸念を示しつつも、事前の情報収集でその衝撃を緩和できると語った。
値上げなどの懸念事項はあるものの、事前に戦略を立てることでディズニーでの体験は大きく向上する。ニコートは「1000円プラスした分、何とか皆様にはディズニーでの1日を楽しいものにしていただきたい」と結論付け、事前の情報収集がいかに大切であるかを示して動画を締めくくった。
ニコートはまず、5月のディズニーはゴールデンウィークや東京ディズニーシー25周年の影響で大混雑が予想され、予定通りに回れない可能性があると指摘する。しかし、「上級者が使う朝の回り方を知っていればそんな状況でも楽しむことができる」とし、朝の行動がうまくいけば「昼の時点で帰宅してもいいと思うくらい満足度が高くなる」とその重要性を語る。
動画内では、到着時間や目的に合わせた具体的なルートが次々と提案される。例えば、午前7時に東京ディズニーシーへ到着してバランスよく楽しみたい場合、入園後にプライオリティパスとディズニー・プレミアアクセスを取得し、「センター・オブ・ジ・アース」などの人気アトラクションを短い待ち時間で楽しむルートを推奨。さらに、子連れ向けには午前9時や10時到着のゆったりしたスケジュールで、カスバ・フードコートなどレストランのモバイルオーダーを活用しながらマーメイドラグーンなどを回るプランを詳細に解説した。東京ディズニーランドについても、多様なニーズに応える10パターンの回り方を紹介している。
また、動画の終盤では重要な情報として、駐車場の値上げについて言及する。普通車の駐車料金が1日3000円から4000円に値上げされることを伝え、「衝撃が大きい」と懸念を示しつつも、事前の情報収集でその衝撃を緩和できると語った。
値上げなどの懸念事項はあるものの、事前に戦略を立てることでディズニーでの体験は大きく向上する。ニコートは「1000円プラスした分、何とか皆様にはディズニーでの1日を楽しいものにしていただきたい」と結論付け、事前の情報収集がいかに大切であるかを示して動画を締めくくった。
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