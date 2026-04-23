自分を陥れるために10年前から執着してくる元親友。彼女と不倫関係の夫に虐げられたサレ妻が、復讐を決意する！【書評】
【漫画】本編を読む
『アタシが勝ち確 10年執着してくる幼馴染』（yu：原案、んぎまむ：漫画/KADOKAWA）は、夫の裏切りと元親友の執着によって追い詰められた妻が、反撃を決意する復讐ストーリーだ。
主人公・ユイカは結婚3年目。マイホームを建てる夢を叶えるため、大好きなオシャレを我慢して倹約生活を送っていた。しかしそんな努力をする妻に対し、夫は次第に態度を変え「地味になった」「結婚詐欺だ」などの心ない言葉を浴びせるようになる。ここで一気にユイカへ感情移入し、夫への怒りを募らせずにはいられなくなるだろう。
ユイカはある日、マイホームのための貯金が減っていることに気がつく。加えてクレジットカードの利用明細を確認すると、高級コスメやエステ、さらにはラブホテルでの支払い履歴があり、夫の不倫疑惑が浮上する。
夫に問いただす勇気が持てずに過ごしていると、ユイカは偶然SNSで気になるアカウントを見つける。そこにはなんと、「自分の家の中」で撮られた写真が投稿されていた。見覚えのある家具や部屋の様子から、浮気相手のアカウントと確信する場面はスリリングだ。証拠をつかむためにユイカは隠しカメラを購入し、裏切り者たちを罠にかけるべく動き出す。
タイトル通り、元親友の歪んだ執着がポイントだ。夫の裏切りと元親友の悪意に踏みにじられたユイカはどのように逆転していくのか。復讐劇の行方だけでなく、ひとりの女性が自分の人生を取り戻していく過程にも注目してほしい。
文＝ちゃむ