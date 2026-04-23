永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の第4話が4月28日夜10時から放送予定です。

【写真】クラスにやってきた転校生

本作は子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ ロマンスあり！ おスシあり！ の完全オリジナルの人生応援ドラマ。

夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月で鮨職人になれるという「鮨アカデミー」の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや）を松山ケンイチさんが演じます。

※以下ネタバレを含みます。

第4話あらすじ

ゴールデンウィークを前に、浮き足立つ世間。しかしみなと（永作博美）の手帳には、亡き夫・航（後藤淳平）の命日が記されていた。みなとはこの時期になると、ある後悔のことを思い出してしまう……。

よこた鮨アカデミーでは、大江戸のクラスにフランス人留学生・セザール（Jua）が転入してきて賑やかになる。この週の授業テーマは「貝」。魚をさばくのとは異なり、ホタテを傷つけずに殻を剥く作業に苦戦しながら、みなとは「中身を出すこと」の難しさを痛感する 。

セザールの歓迎会では、自分の夢や生き方を臆することなく語るセザールの姿に触発され、立石(佐野史郎)や胡桃(ファーストサマーウイカ)もパーソナルな話を始める中、みなとはその空気に上手く入れずにいた。

一方、大江戸（松山ケンイチ）の周りでは、また新たな怪しい動きが……。澪（土居志央梨）と名乗る女性から「強硬手段に出る」と電話で迫られており、なぜかパグを預かることになってしまい……。

