全米女子OP予選36ホールで得た手応え 森本天がツアーレコードタイ記録でツアー2勝目【ネクヒロ第4戦】
＜Sanrio Smile Golf Tournament 最終日（2日間競技）◇23日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6,368ヤード・パー72＞JLPGAツアーへの登竜門・マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第4戦「Sanrio Smile Golf Tournament」が千葉県にあるグレートアイランド倶楽部で行われ、単独首位からスタートした森本天がトータル9アンダーまでスコアを伸ばして2024年以来のツアー通算2勝目を挙げた。
ツアー記録に迫る好スコアが生まれた第4戦 LIVE配信アーカイブ
大会を通じて森本のショットは安定していた。「今日はグリーンを外したのが1回だけで、初日も14回パーオンしていたので、スコアをまとめられたのかなと思います」。ツアー初の2桁アンダーがかかった最終18番パー4こそボギーだったものの、最終日は17番までボギーなしの堂々たるプレーぶりだった。 きっかけをつかんだのは今週月曜日に行われた「全米女子オープン日本地区予選」。同組で回ったウー・チャイエンのプレーを目に焼き付けた。2週前に日本ツアー通算2勝目を挙げ、この予選でも2位通過と今季絶好調の選手の一人だ。 「ショットの精度が高くて、飛距離も出て、パットも決めていたので、36ホール勉強させてもらいました。そのイメージが生かせていると思います」。自身は海外メジャー切符に手が届かなかったが、今後につながる大きな何かを得たようだ。 JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部で行われた昨年の最終プロテストは初日に「80」を叩き、そこから浮上できないまま3日間で幕を閉じた。「コースに負けたなと思っています。今年の最終が行われる静ヒルズは何度も回ったことがあるコース。得意ではないけど、スコアは出るので、それまでに自分自身の不安をなくしていきたいと思っています」。ネクヒロでさらなる勝利を重ね今年こそツアープロへの道を切り開く。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第4戦最終結果 リーダーボード
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大会を通じて森本のショットは安定していた。「今日はグリーンを外したのが1回だけで、初日も14回パーオンしていたので、スコアをまとめられたのかなと思います」。ツアー初の2桁アンダーがかかった最終18番パー4こそボギーだったものの、最終日は17番までボギーなしの堂々たるプレーぶりだった。 きっかけをつかんだのは今週月曜日に行われた「全米女子オープン日本地区予選」。同組で回ったウー・チャイエンのプレーを目に焼き付けた。2週前に日本ツアー通算2勝目を挙げ、この予選でも2位通過と今季絶好調の選手の一人だ。 「ショットの精度が高くて、飛距離も出て、パットも決めていたので、36ホール勉強させてもらいました。そのイメージが生かせていると思います」。自身は海外メジャー切符に手が届かなかったが、今後につながる大きな何かを得たようだ。 JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部で行われた昨年の最終プロテストは初日に「80」を叩き、そこから浮上できないまま3日間で幕を閉じた。「コースに負けたなと思っています。今年の最終が行われる静ヒルズは何度も回ったことがあるコース。得意ではないけど、スコアは出るので、それまでに自分自身の不安をなくしていきたいと思っています」。ネクヒロでさらなる勝利を重ね今年こそツアープロへの道を切り開く。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
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