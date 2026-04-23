タフさを強調した専用デザインが魅力！

自動車業界では電動化の進展が続く中、SUV市場も着実に進化を遂げています。特に人気モデルでは、性能だけでなく価格や使い勝手を含めた総合力が重視される傾向が強まっており、購入時の選択肢もより多様になっています。

トヨタの主力SUVである新型「RAV4」もその流れの中にあり、2026年3月にPHEVモデルが発売されたことで、ラインナップが出そろいました。

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すでに2025年12月から展開されていたハイブリッド（HEV）に加え、Z（PHEV）やGR SPORTが加わり、6代目RAV4はユーザーのニーズに応じて選べる構成となっています。

こうした中で注目したいのが、最も手の届きやすい価格帯に設定された「Adventure」です。

高性能モデルに話題が集まりやすいものの、実際の使い方を考えたとき、このグレードが持つバランスの良さは見逃せません。

6代目RAV4は2025年12月にフルモデルチェンジを受けて登場しました。開発では多様化・電動化・知能化がテーマとされ、Adventure、Z、GR SPORTという異なる個性を持つグレードが用意されています。その中でAdventureは、シリーズの中でもっとも価格を抑えた設定となっています。

ボディサイズは全長4620mm×全幅1880mm×全高1680mm、ホイールベースは2690mmと、ミディアムSUVとして標準的でありながら存在感のあるサイズです。

取り回しと居住性のバランスが取れており、日常使いからレジャーまで幅広く対応できる設計といえます。

エクステリアは専用のラジエーターグリルやスキッドプレート、大型のホイールアーチモールによって、アウトドア志向の強いデザインに仕上げられています。

18インチのマットグレー塗装ホイールも装備され、全体としてタフな印象が際立っています。

インテリアはブラックを基調にしつつ、専用カラーのミネラルがアクセントとして用いられています。

シートには合成皮革が採用され、運転席と助手席には温熱シートとベンチレーション機能を備えるなど、快適装備も充実しています。

水平基調のインストルメントパネルと「アイランドアーキテクチャ」による操作系の配置により、運転中の視線移動を抑えた扱いやすい設計となっています。

さらに12.9インチのディスプレイオーディオが標準で装備されており、日常の利便性も十分に確保されています。

一方で、上位グレードに採用されるエレクトロシフトマチックやカラーヘッドアップディスプレイ、デジタルインナーミラーといった装備は省かれています。

しかしその分、価格を抑えつつ必要な機能に絞った実用重視の仕様となっている点が特徴です。

荷室容量は最大749リットルを確保しており、9.5インチのゴルフバッグを最大4個収納可能です。

後席を倒せば奥行きは1805mmに達し、キャンプ用品の積載や車中泊などにも対応できます。こうした積載性の高さは、SUVとして重要なポイントのひとつです。

パワートレインには2.5リッターのハイブリッドシステムが搭載され、システム最高出力は240PSを発揮します。

駆動方式はE-Four（電気式4WD）で、さまざまな路面状況でも安定した走行が可能です。

WLTCモード燃費は22.9km／Lとされており、RAV4のなかで最も低燃費な数字を記録しています。

PHEVモデルが242kW（329PS）という高出力を誇るのに対し、Adventureは日常で扱いやすいバランス型の仕様といえるでしょう。

安全面では、ソフトウェアプラットフォーム「Arene」をベースとした最新のトヨタセーフティセンスが採用されています。

さらに3Dビュー付きパノラミックビューモニターなども用意されており、安全装備についても十分な内容となっています。

価格（消費税込み）は450万円で、最も高価な最上級モデルのGR SPORT（630万円）と比べると、180万円の差があり、シリーズの中でも現実的な選択肢といえます。